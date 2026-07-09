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Екатеринбуржца обвиняют в хищении 23 млн и ущербе на 76,6 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить местного жителя, обвиняемого в хищении свыше 23 миллионов рублей у предпринимателя и причинении имущественного ущерба на сумму более 76,6 миллиона рублей.
Согласно материалам дела, обвиняемый, работая в банке, познакомился с индивидуальным предпринимателем, занимавшимся сдачей в аренду объектов недвижимости. После увольнения мужчина убедил своего знакомого открыть счета на зарубежных биржевых площадках, обещая помочь грамотно инвестировать средства и приумножить капитал. Предприниматель согласился.
Мужчина зарегистрировал личные кабинеты на имя знакомого нескольких биржевых площадках и открыл торговые счета. Поскольку у него был полный доступ к средствам предпринимателя, он с сентября 2022 года по июль 2023 года перевел на свой криптокошелёк свыше 23 миллионов рублей. Затем, несмотря на убытки, он продолжал использовать средства потерпевшего, чем причинил ему ущерб на сумму свыше 76,6 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, обвиняемый, работая в банке, познакомился с индивидуальным предпринимателем, занимавшимся сдачей в аренду объектов недвижимости. После увольнения мужчина убедил своего знакомого открыть счета на зарубежных биржевых площадках, обещая помочь грамотно инвестировать средства и приумножить капитал. Предприниматель согласился.
Мужчина зарегистрировал личные кабинеты на имя знакомого нескольких биржевых площадках и открыл торговые счета. Поскольку у него был полный доступ к средствам предпринимателя, он с сентября 2022 года по июль 2023 года перевел на свой криптокошелёк свыше 23 миллионов рублей. Затем, несмотря на убытки, он продолжал использовать средства потерпевшего, чем причинил ему ущерб на сумму свыше 76,6 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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