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Екатеринбуржца обвиняют в хищении 23 млн и ущербе на 76,6 млн рублей

11.22 Вторник, 14 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге будут судить местного жителя, обвиняемого в хищении свыше 23 миллионов рублей у предпринимателя и причинении имущественного ущерба на сумму более 76,6 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, обвиняемый, работая в банке, познакомился с индивидуальным предпринимателем, занимавшимся сдачей в аренду объектов недвижимости. После увольнения мужчина убедил своего знакомого открыть счета на зарубежных биржевых площадках, обещая помочь грамотно инвестировать средства и приумножить капитал. Предприниматель согласился.

Мужчина зарегистрировал личные кабинеты на имя знакомого нескольких биржевых площадках и открыл торговые счета. Поскольку у него был полный доступ к средствам предпринимателя, он с сентября 2022 года по июль 2023 года перевел на свой криптокошелёк свыше 23 миллионов рублей. Затем, несмотря на убытки, он продолжал использовать средства потерпевшего, чем причинил ему ущерб на сумму свыше 76,6 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:22 Екатеринбуржца обвиняют в хищении 23 млн и ущербе на 76,6 млн рублей
11:00 В свердловском посёлке Буланаш в овощной яме задохнулись три человека
10:23 На 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП
10:12 Партию контрафакта изъяла полиция в Первоуральске
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19:45 Экспертиза одобрила встраивание здания земской школы в Екатеринбурге в новый ЖК
19:26 В Екатеринбурге взрослые самокатчики нарушают ПДД чаще детей
19:08 Свердловский Минздрав опубликовал традиционную статистику рождаемости
18:57 Прошлогодняя ссора у скамейки обернулась для жителя Нижней Туры 15 годами колонии
17:50 Китайские смартфоны стали лидерами роста продаж в Екатеринбурге
17:21 В Горном Щите 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП с Nissan
16:50 В колледжи Свердловской области через «Госуслуги» подали почти 50 тысяч заявлений
16:17 В Ирбите пенсионерка отсудила у управляющей компании более 403 тысяч рублей после падения во дворе
15:45 Безопасность стала главным критерием выбора автомобиля для родителей в Екатеринбурге
15:11 В Свердловской области купаться официально разрешили только в одном водоёме
14:57 «Бодрые выходные» организуют на старом Сысертском заводе
14:39 Конфискованную на таможне пряжу передали свердловским соццентрам
14:15 Людей эвакуируют из санатория «Обуховский» в ковше экскаватора
14:03 Клинику «Свобода» оштрафовали на 4 тысячи рублей за ряд грубых нарушений при ведении медицинской деятельности
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13:19 На проспекте Космонавтов водитель Toyota сбил 16-летнего подростка
12:53 В Кольцово задерживаются четыре рейса: прокуратура начала проверку
12:42 Экс-директора екатеринбургского «Гортранса» приговорили к 9 годам колонии за коррупцию
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