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В Первоуральске начался суд над обвиняемым во взяточничестве экс-инспектором ДПС
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Александру Симонову, ранее занимавшему должность инспектора ДПС ОР ДПС ГИБДД ОМВД России «Первоуральский», предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), а также по двум эпизодам пункта «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности»).
По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый, действуя за пределами своих служебных полномочий, незаконно прекратил проверку ООО «ЗДРСУ» и его водителя, скрыв факты административных правонарушений и освободив их от ответственности. За эти действия Симонов через посредника получил от предпринимателя, представляющего интересы организации, денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.
Следствием также установлен ещё один аналогичный эпизод: примерно в это же время инспектор вновь воспрепятствовал проведению административных процедур в отношении той же организации и её водителя, скрыв нарушения и освободив их от ответственности. За это он получил через посредника взятку в размере 5 тысяч рублей.
Судом подсудимому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 января 2027 года.
Следующее судебное заседание по делу назначено на 17 августа 2026 года. На нём планируется огласить обвинительное заключение и допросить свидетелей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Александру Симонову, ранее занимавшему должность инспектора ДПС ОР ДПС ГИБДД ОМВД России «Первоуральский», предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), а также по двум эпизодам пункта «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности»).
По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый, действуя за пределами своих служебных полномочий, незаконно прекратил проверку ООО «ЗДРСУ» и его водителя, скрыв факты административных правонарушений и освободив их от ответственности. За эти действия Симонов через посредника получил от предпринимателя, представляющего интересы организации, денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.
Следствием также установлен ещё один аналогичный эпизод: примерно в это же время инспектор вновь воспрепятствовал проведению административных процедур в отношении той же организации и её водителя, скрыв нарушения и освободив их от ответственности. За это он получил через посредника взятку в размере 5 тысяч рублей.
Судом подсудимому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 января 2027 года.
Следующее судебное заседание по делу назначено на 17 августа 2026 года. На нём планируется огласить обвинительное заключение и допросить свидетелей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
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