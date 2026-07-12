В свердловском посёлке Буланаш в овощной яме задохнулись три человека

– советуют спасатели.

«Перед спуском в погреб надо обязательно тщательно проветрить помещение. Осторожно спустившись в погреб, не включайте сразу свет и не зажигайте спички – это опасно для жизни. Для этого можно использовать длинную палку, "помешивая" воздух, как чай в стакане. Другой простой способ обеспечить циркуляцию воздуха: через люк погреба опускайте и поднимайте на веревке пустое ведро. Как минимум на час после этого погреб нужно оставить проветриваться»,