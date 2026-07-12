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В свердловском посёлке Буланаш в овощной яме задохнулись три человека
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В посёлке Буланаш в Артёмовском муниципальном округе Свердловской области три человека спустились в овощную яму, но подняться уже не смогли.
Екатеринбургская «Комсомольская правда» сообщает, что трагедия произошла в доме на улице Репина. Информацию об этом подтвердили в региональном МЧС. По данным ресурса, в овощной яме задохнулись 57-летний мужчина, его 56-летняя жена и их 35-летняя дочь. В доме в это время оставались две девочки – внучки хозяев дома.
Ранее в областном МЧС рассказывали, что в любом погребе – деревянном, земляном, бетонном – может скопиться природный газ. При этом кислорода там не будет.
Екатеринбургская «Комсомольская правда» сообщает, что трагедия произошла в доме на улице Репина. Информацию об этом подтвердили в региональном МЧС. По данным ресурса, в овощной яме задохнулись 57-летний мужчина, его 56-летняя жена и их 35-летняя дочь. В доме в это время оставались две девочки – внучки хозяев дома.
Ранее в областном МЧС рассказывали, что в любом погребе – деревянном, земляном, бетонном – может скопиться природный газ. При этом кислорода там не будет.
«Перед спуском в погреб надо обязательно тщательно проветрить помещение. Осторожно спустившись в погреб, не включайте сразу свет и не зажигайте спички – это опасно для жизни. Для этого можно использовать длинную палку, "помешивая" воздух, как чай в стакане. Другой простой способ обеспечить циркуляцию воздуха: через люк погреба опускайте и поднимайте на веревке пустое ведро. Как минимум на час после этого погреб нужно оставить проветриваться»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– советуют спасатели.
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