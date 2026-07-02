Жительницу Нижней Туры осудили за нападение с ножом на супруга





рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Когда закончилось спиртное, муж вызвался сходить в магазин, но жена взревновала его и решила не выпускать из квартиры. В ходе конфликта супруг ударил её по лицу. Подсудимая обиделась и схватилась за нож»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Нижнетуринский городской суд признал местную жительницу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супругу.Согласно материалам дела, в апреле 2026 года между супругами на фоне злоупотребления алкогольными напитками произошёл конфликт, в ходе которого женщина дважды ударила своего мужа ножом в область груди. Потом женщина опомнилась, оказала первую помощь и вызвала скорую. Повреждения были квалифицированы как опасные для жизни и повлекшие тяжкий вред здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).В суде женщина полностью признала свою вину и пояснила, что ранила супруга из-за ревности и обиды.Также отмечается, что женщина добровольно сообщила сотрудникам полиции о произошедшем. Суд учёл это, также приняв во внимание наличие непогашенных судимостей (в 2017 году – по статьям о незаконном обороте наркотиков и организации притона, в 2023 году – за нарушение административного надзора).В итоге виновной назначили 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+