На 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП





сообщили в областном УГИБДД. «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся замеры, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. По факту ДТП проводится расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром на 73-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло ДТП со смертельным исходом.По предварительным данным, водитель легкового автомобиля отвлёкся от управления и врезался в стоящий на проезжей части грузовик с полуприцепом. Он скончался на месте аварии.Личность погибшего устанавливается.Мероприятие для возрастной категории 18+