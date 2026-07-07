Возрастное ограничение 18+
На 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП
Фото: Госавтоинспекции Свердловской области
Сегодня утром на 73-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля отвлёкся от управления и врезался в стоящий на проезжей части грузовик с полуприцепом. Он скончался на месте аварии.
Личность погибшего устанавливается.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля отвлёкся от управления и врезался в стоящий на проезжей части грузовик с полуприцепом. Он скончался на месте аварии.
Личность погибшего устанавливается.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся замеры, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. По факту ДТП проводится расследование»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в областном УГИБДД.
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