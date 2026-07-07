Партию контрафакта изъяла полиция в Первоуральске





– сообщил Горелых. «"Хлопнули" бригаду в момент погрузки суррогата в фургон. Среди конфискованного партия разных наименований водки сомнительного происхождения "Neft", "Родник Сибири", "С серебром", "Finsky Ice", "Армянский коньяк", "Старый Кёнигсберг" и другие сорта контрафакта. Всего в этой точке и еще в двух стражи правопорядка обнаружили 8700 пачек сигарет "Космос", "Столичные", "Marble", 3988 емкостей, более известных в народе как "фунфырики", 13 десятилитровых канистр с палёнкой, 1743 поллитровок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске при проверке оперативной информации специалисты из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупционным проявлениям ГУ МВД по Свердловской области обнаружили и изъяли контрафактные партии алкоголя и сигарет.Оборот немаркированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции оценивается в сумму порядка двух миллионов рублей, сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. Он рассказал, что в поле зрения сыщиков попал гаражный бокс по улице Папанинцев и автомобиль марки BAW под управлением 40-летнего местного жителя, а также двое его подельников 1980 и 1988 годов рождения. За ними проследили и нашли контрафакт.Сейчас следственные органы полиции выясняют, как давно работают теневые предприниматели, и в какие конкретно торговые точки Среднего Урала реализовывался контрафакт. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ - незаконный оборот немаркированной продукции.До судебного разбирательства фигуранты подпольного бизнеса будут находиться под подпиской о невыезде. Мероприятие для возрастной категории 18+