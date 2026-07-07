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Партию контрафакта изъяла полиция в Первоуральске

10.12 Вторник, 14 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Первоуральске при проверке оперативной информации специалисты из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупционным проявлениям ГУ МВД по Свердловской области обнаружили и изъяли контрафактные партии алкоголя и сигарет.

Оборот немаркированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции оценивается в сумму порядка двух миллионов рублей, сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. Он рассказал, что в поле зрения сыщиков попал гаражный бокс по улице Папанинцев и автомобиль марки BAW под управлением 40-летнего местного жителя, а также двое его подельников 1980 и 1988 годов рождения. За ними проследили и нашли контрафакт.

«"Хлопнули" бригаду в момент погрузки суррогата в фургон. Среди конфискованного партия разных наименований водки сомнительного происхождения "Neft", "Родник Сибири", "С серебром", "Finsky Ice", "Армянский коньяк", "Старый Кёнигсберг" и другие сорта контрафакта. Всего в этой точке и еще в двух стражи правопорядка обнаружили 8700 пачек сигарет "Космос", "Столичные", "Marble", 3988 емкостей, более известных в народе как "фунфырики", 13 десятилитровых канистр с палёнкой, 1743 поллитровок»,

– сообщил Горелых.


Сейчас следственные органы полиции выясняют, как давно работают теневые предприниматели, и в какие конкретно торговые точки Среднего Урала реализовывался контрафакт. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ - незаконный оборот немаркированной продукции.

До судебного разбирательства фигуранты подпольного бизнеса будут находиться под подпиской о невыезде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:23 На 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП
10:12 Партию контрафакта изъяла полиция в Первоуральске
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19:45 Экспертиза одобрила встраивание здания земской школы в Екатеринбурге в новый ЖК
19:26 В Екатеринбурге взрослые самокатчики нарушают ПДД чаще детей
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18:57 Прошлогодняя ссора у скамейки обернулась для жителя Нижней Туры 15 годами колонии
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16:17 В Ирбите пенсионерка отсудила у управляющей компании более 403 тысяч рублей после падения во дворе
15:45 Безопасность стала главным критерием выбора автомобиля для родителей в Екатеринбурге
15:11 В Свердловской области купаться официально разрешили только в одном водоёме
14:57 «Бодрые выходные» организуют на старом Сысертском заводе
14:39 Конфискованную на таможне пряжу передали свердловским соццентрам
14:15 Людей эвакуируют из санатория «Обуховский» в ковше экскаватора
14:03 Клинику «Свобода» оштрафовали на 4 тысячи рублей за ряд грубых нарушений при ведении медицинской деятельности
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