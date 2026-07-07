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Стало известно, где будут проходить занятия учащихся Городского дворца творчества в Екатеринбурге

11.30 Суббота, 11 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Стало известно, где будут проходить занятия в 2026–2027 учебном году у воспитанников Городского дворца творчества в Екатеринбурге. Об этом сообщила директор «ГДТ» Людмила Габышева.

Администрацией города были выделены муниципальные помещения для размещения творческих объединений. Площадки расположены в разных районах города как для удобства ребят, живущих далеко от центра города, так и для тех, кто живет близко к центру города,

— рассказала директор учреждения

Основной площадкой станет здание на улице Луначарского, 217. Согласно данным ЕГРЮЛ, бывшее здание администрации Октябрьского района уже стало новым юридическим адресом «ГДТ». Здесь будут заниматься воспитанники детского театра имени Л. К. Диковского, клубов игры го, интеллектуальных игр и друзей хорошего настроения, студий изобразительного искусства, графического дизайна, компьютерной грамотности, вокальной студии «Сольвейг», а также объединений по легоконструированию, экспериментальной физике, робототехнике и программы «Краски природы».

На базе школы № 366 на улице Щорса, 16 разместятся ансамбль танца «Детство», школа-студия современного танца «Движение» и танцевально-спортивный клуб «Урал». Геологический клуб «Тропа» будет работать в Уральском государственном горном университете на улице Куйбышева, 30.

Занятия «Игрострой», «Компьютерная анимация» и «Основы работы с нейросетями» будут проходить сразу на нескольких площадках: в школах № 23 на улице Павла Шаманова, 54, № 123 на улице Академика Парина, 6, № 133 на улице Академика Ландау, 39б, а также на улице Луначарского, 217. В гимназии № 47 на улице Советской, 24а разместятся студия эстрадного вокала «Музыкальная карамелька» и фотостудия.

Решение о переносе занятий принято на фоне ситуации с освобождением усадьбы Расторгуевых — Харитоновых, где ранее располагался Городской дворец творчества. Родители воспитанников записали видеообращение к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Ранее директор учреждения поручил педагогам вывезти имущество и освободить здание до 20 июля.

Параллельно продолжается судебный спор между администрацией Екатеринбурга и Федеральным агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Прокуратура требовала обязать федеральное учреждение провести работы по сохранению архитектурного ансамбля усадьбы. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований, указав, что агентству переданы не все объекты комплекса, а сроки выполнения реставрационных работ по находящимся в его ведении зданиям действуют до декабря 2029 года. Представитель МАНОУ «ГДТ» в суде заявил, что учреждение уже расторгло договор аренды усадьбы из-за невозможности провести там ремонтные работы. Одновременно АУИПИК добивается через суд взыскания с администрации Екатеринбурга около 380 тыс. рублей задолженности по арендной плате.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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11:38 Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по одобрению онлайн-кредитов
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