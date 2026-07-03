Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга заключает контракт по перевозкам новым трамвайным маршрутом в Академический
Иллюстрация: документация закупки
Как и в случае с первым маршрутом в отдалённый новый район Екатеринбурга, для транспортной связи с ним не вводят новый маршрут, а перенаправляют существующий: ранее с ВИЗа в пользу Академа забрали маршрут №1, теперь «обделили» Пионерский — маршрут №16 больше не будет ходить по улицам Смазчиков и Уральской. Зато его продлят с Волгоградской до Академического. В обратную же сторону конечную переносят на ЖБИ — так что в этом микрорайоне станет на один трамвайный маршрут больше. Теперь маршрут трамвая №16 будет — «40 лет ВЛКСМ — Академика Парина».
Согласно условиям аукциона, размещённого сегодня на портале Госзакупок, по маршруту № 16 трамваи в будни должны ходить с интервалом 10–14 минут, а в выходные — 15–18 минут. Первый рейс с конечной «Академика Парина» должен отправляться в 06:04, с «40 лет ВЛКСМ» — в 06:28; в выходные — в 06:14 и 06:22 соответственно.
Последний вечерний рейс с «Академика Парина» в будни должен уходить в 21:01, с «40 лет ВЛКСМ» — в 22:12; в выходные — в 21:06 и 22:01. Одновременно на линии должно работать до 12 трамваев особо большого класса.
Стартовая цена лота — 124,8 млн рублей (помимо маршрута №16 в рамках этого же контракта подрядчик должен обслуживать маршрут №13), срок исполнения — с 1 августа по конец октября 2026 года, то есть всего три месяца (прежние брутто-контракты заключались на полгода). Плановый объём работ по двум маршрутам — 344,3 тыс. километров пробега, оплата — примерно 362 рубля за километр.
По условиям брутто-контракта всю выручку от продажи билетов подрядчик обязан перечислять в городскую казну, а сам получает деньги из бюджета за фактический пробег.
Несмотря на формальную конкурентность процедуры, реальным исполнителем контракта в любом случае станет ЕМУП «Гортранс»: других владельцев трамвайного парка в Екатеринбурге просто нет. Ранее мэр Алексей Орлов обещал направить на обновлённый 16-й маршрут семь новых низкопольных «Касторов» — трёхсекционных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в госкорпорацию «Роскосмос») вместимостью до 150 пассажиров. Именно за счёт «Касторов» число трамваев на линии должно вырасти с прежних пяти до 12, а интервалы — сократиться до обещанных мэрией 11–14 минут.
16-й трамвай — не единственный, маршрут которого меняется с 1 августа. Кроме того, маршрут
№ 12 («Дворец Спорта – 40 лет ВЛКСМ») перенаправят на конечную остановку «Шарташ»; маршрут № 23 («40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей») сократят до станции «ВИЗ» — он больше не будет ходить до Уралмаша; а автобусный маршрут № 83 («Светлый – Монтажников») сменит конечную остановку на Старой Сортировке на «Уралтехгаз». Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно условиям аукциона, размещённого сегодня на портале Госзакупок, по маршруту № 16 трамваи в будни должны ходить с интервалом 10–14 минут, а в выходные — 15–18 минут. Первый рейс с конечной «Академика Парина» должен отправляться в 06:04, с «40 лет ВЛКСМ» — в 06:28; в выходные — в 06:14 и 06:22 соответственно.
Последний вечерний рейс с «Академика Парина» в будни должен уходить в 21:01, с «40 лет ВЛКСМ» — в 22:12; в выходные — в 21:06 и 22:01. Одновременно на линии должно работать до 12 трамваев особо большого класса.
Стартовая цена лота — 124,8 млн рублей (помимо маршрута №16 в рамках этого же контракта подрядчик должен обслуживать маршрут №13), срок исполнения — с 1 августа по конец октября 2026 года, то есть всего три месяца (прежние брутто-контракты заключались на полгода). Плановый объём работ по двум маршрутам — 344,3 тыс. километров пробега, оплата — примерно 362 рубля за километр.
По условиям брутто-контракта всю выручку от продажи билетов подрядчик обязан перечислять в городскую казну, а сам получает деньги из бюджета за фактический пробег.
Несмотря на формальную конкурентность процедуры, реальным исполнителем контракта в любом случае станет ЕМУП «Гортранс»: других владельцев трамвайного парка в Екатеринбурге просто нет. Ранее мэр Алексей Орлов обещал направить на обновлённый 16-й маршрут семь новых низкопольных «Касторов» — трёхсекционных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в госкорпорацию «Роскосмос») вместимостью до 150 пассажиров. Именно за счёт «Касторов» число трамваев на линии должно вырасти с прежних пяти до 12, а интервалы — сократиться до обещанных мэрией 11–14 минут.
16-й трамвай — не единственный, маршрут которого меняется с 1 августа. Кроме того, маршрут
№ 12 («Дворец Спорта – 40 лет ВЛКСМ») перенаправят на конечную остановку «Шарташ»; маршрут № 23 («40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей») сократят до станции «ВИЗ» — он больше не будет ходить до Уралмаша; а автобусный маршрут № 83 («Светлый – Монтажников») сменит конечную остановку на Старой Сортировке на «Уралтехгаз». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменят маршруты четырех трамваев и двух троллейбусов
03 июля 2026
03 июля 2026