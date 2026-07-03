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Мэрия Екатеринбурга заключает контракт по перевозкам новым трамвайным маршрутом в Академический

15.48 Четверг, 9 июля 2026
Иллюстрация: документация закупки
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Как и в случае с первым маршрутом в отдалённый новый район Екатеринбурга, для транспортной связи с ним не вводят новый маршрут, а перенаправляют существующий: ранее с ВИЗа в пользу Академа забрали маршрут №1, теперь «обделили» Пионерский — маршрут №16 больше не будет ходить по улицам Смазчиков и Уральской. Зато его продлят с Волгоградской до Академического. В обратную же сторону конечную переносят на ЖБИ — так что в этом микрорайоне станет на один трамвайный маршрут больше. Теперь маршрут трамвая №16 будет — «40 лет ВЛКСМ — Академика Парина».

Согласно условиям аукциона, размещённого сегодня на портале Госзакупок, по маршруту № 16 трамваи в будни должны ходить с интервалом 10–14 минут, а в выходные — 15–18 минут. Первый рейс с конечной «Академика Парина» должен отправляться в 06:04, с «40 лет ВЛКСМ» — в 06:28; в выходные — в 06:14 и 06:22 соответственно.

Последний вечерний рейс с «Академика Парина» в будни должен уходить в 21:01, с «40 лет ВЛКСМ» — в 22:12; в выходные — в 21:06 и 22:01. Одновременно на линии должно работать до 12 трамваев особо большого класса.

Стартовая цена лота — 124,8 млн рублей (помимо маршрута №16 в рамках этого же контракта подрядчик должен обслуживать маршрут №13), срок исполнения — с 1 августа по конец октября 2026 года, то есть всего три месяца (прежние брутто-контракты заключались на полгода). Плановый объём работ по двум маршрутам — 344,3 тыс. километров пробега, оплата — примерно 362 рубля за километр.

По условиям брутто-контракта всю выручку от продажи билетов подрядчик обязан перечислять в городскую казну, а сам получает деньги из бюджета за фактический пробег.

Несмотря на формальную конкурентность процедуры, реальным исполнителем контракта в любом случае станет ЕМУП «Гортранс»: других владельцев трамвайного парка в Екатеринбурге просто нет. Ранее мэр Алексей Орлов обещал направить на обновлённый 16-й маршрут семь новых низкопольных «Касторов» — трёхсекционных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в госкорпорацию «Роскосмос») вместимостью до 150 пассажиров. Именно за счёт «Касторов» число трамваев на линии должно вырасти с прежних пяти до 12, а интервалы — сократиться до обещанных мэрией 11–14 минут.

16-й трамвай — не единственный, маршрут которого меняется с 1 августа. Кроме того, маршрут
№ 12 («Дворец Спорта – 40 лет ВЛКСМ») перенаправят на конечную остановку «Шарташ»; маршрут № 23 («40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей») сократят до станции «ВИЗ» — он больше не будет ходить до Уралмаша; а автобусный маршрут № 83 («Светлый – Монтажников») сменит конечную остановку на Старой Сортировке на «Уралтехгаз».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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15:48 Мэрия Екатеринбурга заключает контракт по перевозкам новым трамвайным маршрутом в Академический
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15:16 Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 10 июля
14:12 На 500 тысяч рублей оштрафовали предпринимателя в Алапаевске после проверки Роспотребнадзора
13:47 Жителя Нижней Туры признали виновным в осквернении мемориала
13:16 Задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП в Берёзовском
12:34 Свердловские власти отчитались о паводковой обстановке на 9 июля
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11:14 В Первоуральске начался суд над обвиняемым во взяточничестве экс-инспектором ДПС
11:02 «Антитеррор Урал» сообщает об активных попытках вовлечения жителей Свердловской области в диверсии
10:04 Дочь умершего директора школы через суд оспаривает выводы трудовой инспекции в Екатеринбурге
09:50 Более половины жителей Свердловской области задумываются о подработке
22:44 Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-начальнику РЭО ГИБДД Нижнего Тагила
22:28 В Екатеринбурге продолжается масштабная модернизация коммунальных сетей
21:26 В Красноуральске взяли под арест нарушителя административных ограничений
21:14 По обвинению в похищении людей арестовали сотрудника екатеринбургского рехаба «Уралец»
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