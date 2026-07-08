Средняя цена новых китайских автомобилей в Свердловской области достигла 3,6 млн рублей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В первом полугодии 2026 года средняя стоимость новых китайских автомобилей в Свердловской области составила около 3,6 млн рублей. Такие данные привели аналитики «Авито Авто».Самой популярной моделью среди новых китайских авто в регионе стал HAVAL Jolion. Его средняя цена составила 2,6 млн рублей. Также в топ-10 вошли Geely Monjaro за 4,9 млн рублей, HAVAL M6 за 2,2 млн рублей, Geely Atlas за 3,8 млн рублей, JAECOO J6 за 2,5 млн рублей, OMODA C5 за 2,7 млн рублей, JAC T9 за 3,8 млн рублей, HAVAL H3 за 3 млн рублей, HAVAL F7 за 3,4 млн рублей и JAECOO J7 за 3,2 млн рублей.Сильнее всего среди популярных марок в регионе вырос спрос на OMODA — на 95,6% по сравнению с первым полугодием 2025 года. На втором месте JAECOO: спрос на автомобили этой марки увеличился на 41,1%.Среди отдельных моделей самый заметный рост показал JAECOO J8 — спрос на него вырос в 2,3 раза. Далее идут HAVAL M6, спрос на который увеличился на 37,6%, и Geely Atlas с ростом на 33,6%.При этом часть китайских моделей за год подешевела. Больше всего снизилась средняя цена Chery Tiggo 9 — на 9,9%, до 4,4 млн рублей. Также в числе моделей с заметным снижением цены оказались JAECOO J7 (-6%, до 3,2 млн рублей), OMODA C5 (-5,4%, до 2,7 млн рублей), Geely Preface (-5,1%, до 3,4 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (-4,9%, до 3,5 млн рублей), JAECOO J8 (-4,7%, до 4,7 млн рублей), Jetour Dashing (-4,4%, до 2,9 млн рублей), Geely Atlas (-3,6%, до 3,8 млн рублей), HAVAL H3 (-2,5%, до 3 млн рублей) и Geely Cityray (-2,4%, до 3,2 млн рублей).В «Авито Авто» отмечают, что китайские бренды уже воспринимаются покупателями как устоявшаяся часть рынка новых автомобилей.«В сегменте новых китайских автомобилей заметную роль играют бренды с широкой модельной линейкой и высокой долей предложений у дилеров. Например, в первом полугодии 2026 года на HAVAL пришлось 28,9% предложения новых китайских авто на платформе в целом по России, а спрос на автомобили марки вырос на 9,2% год к году. При этом популярность китайских автомобилей растет быстрее рынка в целом (он прибавил 15% год к году). Это свидетельствует о том, что потребители все чаще воспринимают ведущие китайские бренды как устоявшуюся и понятную часть сегмента — с разнообразием моделей, комплектаций и ценовых предложений», — сказал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.По данным платформы, в целом по России доля китайских автомобилей среди всех предложений на «Авито Авто» за год снизилась на 10 процентных пунктов и по итогам января-июня составила 50%. В компании связывают это в том числе с локализацией производства китайских брендов.«Во многом такая динамика связана с активной локализацией производства китайских брендов, как, например, в случае с TENET: уже сейчас на автомобили марки приходится 10% объявлений на платформе», — отметил Хомутинников. Мероприятие для возрастной категории 18+