В Нижнем Тагиле во время паводка спасли кошку, несколько дней просидевшую в затопленном доме

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Во время паводка в Нижнем Тагиле после нескольких дней поисков хозяйка спасла 16-летнюю кошку, оказавшуюся в затопленном доме.В Нижнем Тагиле во время паводка спасли 16-летнюю кошку по кличке Муся, которая несколько дней оставалась в затопленном доме. Хозяйка животного Анжелика рассказала журналистам «4 канала», что вода поднялась настолько быстро, что питомец оказался отрезан от выхода.По словам женщины, она дважды возвращалась за кошкой и искала ее в соседних постройках, однако найти не смогла. Позже выяснилось, что Муся укрылась на втором этаже дома. Из-за сильного испуга животное не откликалось на голос хозяйки.Как сообщает «4 канал», во время подтопления неравнодушные жители также помогали собакам, оставшимся на привязи после того, как их хозяева покинули участки.По последним данным, в Нижнем Тагиле продолжается сход воды. Освободились более 650 садовых и приусадебных участков. На контроле остаются 177 садовых участков и 6 приусадебных участков, в том числе один частный дом в поселке Евстюниха. Сброс воды с гидротехнического сооружения сокращается, угрозы для жителей нет, транспортное сообщение полностью восстановлено.Мероприятие для возрастной категории 18+