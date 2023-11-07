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В Первоуральске подожгли заброшенный Дом культуры «Горняк»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В поселке Магнитка Первоуральского городского округа подожгли заброшенное здание Дома культуры «Горняк», которое местные жители последние несколько лет просят реконструировать.
Инцидент произошел в минувшую среду, 8 ноября. По данным портала 66.ru, поджог был совершен на первом этаже в шести местах. Со слов очевидцев, поджигателя и ранее видели в заброшенном Доме культуры, когда он спиливал металл и скручивал краны. Именно благодаря их бдительности вандала удалось задержать.
Известно, что здание, о котором идет речь, пустует более семи лет. Активисты пытаются добиться его реконструкции с 2021 года, но не достигают успеха. Тогда собственником ДК «Горняк» был государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), так как планировалось, что в здании разместят филиал вуза. Однако от этой идей отказались, так как в студентов оказалось в разы меньше, чем ожидалось, и потребность в филиале отпала.
В итоге в апреле 2023 года руководство РГППУ передало Дворец культуры на баланс Росимущества. После этого, как пишет издание, охрану убрали и здание стало страдать от вандалов.
Летом этого года горожане просили передать «Горняк» в собственность муниципалитета, но в администрации Западного управленческого округа сообщили активистам, что передать объект Первоуральску станет возможно только после «получения заключения о техническом состоянии объекта».
Инцидент произошел в минувшую среду, 8 ноября. По данным портала 66.ru, поджог был совершен на первом этаже в шести местах. Со слов очевидцев, поджигателя и ранее видели в заброшенном Доме культуры, когда он спиливал металл и скручивал краны. Именно благодаря их бдительности вандала удалось задержать.
Известно, что здание, о котором идет речь, пустует более семи лет. Активисты пытаются добиться его реконструкции с 2021 года, но не достигают успеха. Тогда собственником ДК «Горняк» был государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), так как планировалось, что в здании разместят филиал вуза. Однако от этой идей отказались, так как в студентов оказалось в разы меньше, чем ожидалось, и потребность в филиале отпала.
В итоге в апреле 2023 года руководство РГППУ передало Дворец культуры на баланс Росимущества. После этого, как пишет издание, охрану убрали и здание стало страдать от вандалов.
Летом этого года горожане просили передать «Горняк» в собственность муниципалитета, но в администрации Западного управленческого округа сообщили активистам, что передать объект Первоуральску станет возможно только после «получения заключения о техническом состоянии объекта».
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