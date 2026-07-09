Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по одобрению онлайн-кредитов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Свердловская область вошла в число российских регионов с самым высоким уровнем одобрения заявок на потребительские кредиты в онлайн-канале в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщили аналитики финансового маркетплейса «Сравни».По данным исследования, в регионе одобряли около 8% кредитных заявок. Такой же показатель зафиксирован в Самарской и Тюменской областях. Выше доля одобрений оказалась в Москве (14%), Нижегородской области (12%), Санкт-Петербурге (10%) и Новосибирской области (9%).В целом по России уровень одобрения онлайн-заявок на потребительские кредиты за полгода вырос с 11% до 17%, максимальное значение было зафиксировано в апреле — 18%. Средний размер одобренного банками кредита наличными увеличился на 44% и превысил 1 млн рублей.По данным маркетплейса, средняя сумма выданного микрозайма в Свердловской области составила 15 тысяч рублей — на уровне среднего показателя по стране. Мероприятие для возрастной категории 18+