Свердловский легкоатлет Евгений Марков в десятый раз выиграл горный марафон «Конжак»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловский легкоатлет Евгений Марков в десятый раз стал победителем горного марафона «Конжак», который прошел на севере региона. Уроженец села Петрокаменского преодолел дистанцию 42,2 км за 3 часа 7 минут 51 секунду, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.Женский зачет выиграла Виктория Калинина из Кирова. Ее результат составил 3 часа 49 минут 29 секунд.По данным губернатора, в этом году на старт марафона вышли более тысячи участников из Свердловской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Перми, Тюмени, Ижевска, Кургана и других городов России. Дистанция традиционно проходит по маршруту длиной 42,2 км, причем значительная часть пути ведет к вершине Конжаковского Камня, самой высокой точке Свердловской области.Второе место в абсолютном зачете занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третьим финишировал Петр Медведев из Нижнего Тагила.В рамках соревнований также прошло открытое первенство среди 15 команд муниципалитетов Свердловской области. Победителем стала команда Серова, второе место занял Краснотурьинск, третье — Карпинск.Организаторы отметили и участников специальных номинаций. Самым юным спортсменом марафона стал 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга. Награду «Легенда марафона» получил 75-летний Александр Антропов из Качканара как самый возрастной участник забега. Еще девять человек были удостоены нагрудного знака «Почетный конжаковец» за участие в марафоне 15 и более раз.Мероприятие для возрастной категории 18+