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Свердловский легкоатлет Евгений Марков в десятый раз выиграл горный марафон «Конжак»
Скриншот из видео: Денис Паслер
Свердловский легкоатлет Евгений Марков в десятый раз стал победителем горного марафона «Конжак», который прошел на севере региона. Уроженец села Петрокаменского преодолел дистанцию 42,2 км за 3 часа 7 минут 51 секунду, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Женский зачет выиграла Виктория Калинина из Кирова. Ее результат составил 3 часа 49 минут 29 секунд.
По данным губернатора, в этом году на старт марафона вышли более тысячи участников из Свердловской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Перми, Тюмени, Ижевска, Кургана и других городов России. Дистанция традиционно проходит по маршруту длиной 42,2 км, причем значительная часть пути ведет к вершине Конжаковского Камня, самой высокой точке Свердловской области.
Второе место в абсолютном зачете занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третьим финишировал Петр Медведев из Нижнего Тагила.
В рамках соревнований также прошло открытое первенство среди 15 команд муниципалитетов Свердловской области. Победителем стала команда Серова, второе место занял Краснотурьинск, третье — Карпинск.
Организаторы отметили и участников специальных номинаций. Самым юным спортсменом марафона стал 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга. Награду «Легенда марафона» получил 75-летний Александр Антропов из Качканара как самый возрастной участник забега. Еще девять человек были удостоены нагрудного знака «Почетный конжаковец» за участие в марафоне 15 и более раз.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Женский зачет выиграла Виктория Калинина из Кирова. Ее результат составил 3 часа 49 минут 29 секунд.
По данным губернатора, в этом году на старт марафона вышли более тысячи участников из Свердловской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Перми, Тюмени, Ижевска, Кургана и других городов России. Дистанция традиционно проходит по маршруту длиной 42,2 км, причем значительная часть пути ведет к вершине Конжаковского Камня, самой высокой точке Свердловской области.
Второе место в абсолютном зачете занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третьим финишировал Петр Медведев из Нижнего Тагила.
В рамках соревнований также прошло открытое первенство среди 15 команд муниципалитетов Свердловской области. Победителем стала команда Серова, второе место занял Краснотурьинск, третье — Карпинск.
Организаторы отметили и участников специальных номинаций. Самым юным спортсменом марафона стал 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга. Награду «Легенда марафона» получил 75-летний Александр Антропов из Качканара как самый возрастной участник забега. Еще девять человек были удостоены нагрудного знака «Почетный конжаковец» за участие в марафоне 15 и более раз.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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