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Свердловские власти отчитались о паводковой обстановке на 9 июля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области сообщают, что по состоянию на утро 9 июля на одних территориях уровень воды в реках снижается, а на других продолжает расти.
По данным департамента информационной политики региона, наиболее сложная обстановка в Ирбите и Ирбитском МО, где уровень реки Ница за сутки поднялся на 7 см, до 727 см. В городе подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, а также мост по улице Орджоникидзе. 13 человек размещены в пункте временного размещения, на месте круглосуточно дежурят спасатели с плавсредствами.
Рост уровня воды также фиксируется в Байкаловском МР (река Ница, +8 см, 789 см), Туринском МО (река Тура, +9 см, 610 см) и Слободо-Туринском МР (река Тура, +6 см, 696 см). В Талицком МО уровень реки Пышма сохраняется на отметке 448 см. Во всех этих территориях организованы лодочные и паромные переправы, дежурят пожарные расчеты и добровольные пожарные дружины.
В деревне Мартьяново Шалинского МО из-за резкого подъема реки Чусовая поврежден подвесной мост. Подчеркивается, что угрозы населенному пункту нет, у моста выставлен пост полиции.
На других территориях обстановка нормализуется. В Нижнесергинском районе вода полностью ушла, ведутся работы по грейдировке улиц и обследованию мостов. В Нижнем Тагиле продолжается активный сход воды, число подтопленных участков снизилось до 106 в четырех СНТ, транспортное сообщение восстановлено. В Первоуральске: в городе подтоплений не осталось, в посёлках вода постепенно уходит.
Также снижается число подтопленных территорий в Горноуральском округе (до 112 участков), в Кушвинском МО ситуация стабилизировалась полностью, а в Махневском МО уровень реки Тагил снизился за сутки на 42 см.
Полностью нормализовалась обстановка в Староуткинске, Среднеуральске, Нижних Таволгах, Бисертском МО и ГО Верхний Тагил. Локальные контролируемые подтопления сохраняются в Камышловском МР и ГО, Сухом Логу, Березовском, Невьянском, Верхотурском и Верхнесалдинском МО, а также в Гаринском МО.
По данным на 9 июля, в Свердловской области затоплены 8 низководных мостов и один участок автомобильной дороги, нарушено движение по одному пешеходному мосту. Временно ограничено прямое автомобильное сообщение с 26 населенными пунктами. Для населения организован подвоз воды, созданы запасы продуктов и медикаментов, на наиболее сложных участках дежурят спасательные посты, сообщили в ДИПе. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным департамента информационной политики региона, наиболее сложная обстановка в Ирбите и Ирбитском МО, где уровень реки Ница за сутки поднялся на 7 см, до 727 см. В городе подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, а также мост по улице Орджоникидзе. 13 человек размещены в пункте временного размещения, на месте круглосуточно дежурят спасатели с плавсредствами.
Рост уровня воды также фиксируется в Байкаловском МР (река Ница, +8 см, 789 см), Туринском МО (река Тура, +9 см, 610 см) и Слободо-Туринском МР (река Тура, +6 см, 696 см). В Талицком МО уровень реки Пышма сохраняется на отметке 448 см. Во всех этих территориях организованы лодочные и паромные переправы, дежурят пожарные расчеты и добровольные пожарные дружины.
В деревне Мартьяново Шалинского МО из-за резкого подъема реки Чусовая поврежден подвесной мост. Подчеркивается, что угрозы населенному пункту нет, у моста выставлен пост полиции.
На других территориях обстановка нормализуется. В Нижнесергинском районе вода полностью ушла, ведутся работы по грейдировке улиц и обследованию мостов. В Нижнем Тагиле продолжается активный сход воды, число подтопленных участков снизилось до 106 в четырех СНТ, транспортное сообщение восстановлено. В Первоуральске: в городе подтоплений не осталось, в посёлках вода постепенно уходит.
Также снижается число подтопленных территорий в Горноуральском округе (до 112 участков), в Кушвинском МО ситуация стабилизировалась полностью, а в Махневском МО уровень реки Тагил снизился за сутки на 42 см.
Полностью нормализовалась обстановка в Староуткинске, Среднеуральске, Нижних Таволгах, Бисертском МО и ГО Верхний Тагил. Локальные контролируемые подтопления сохраняются в Камышловском МР и ГО, Сухом Логу, Березовском, Невьянском, Верхотурском и Верхнесалдинском МО, а также в Гаринском МО.
По данным на 9 июля, в Свердловской области затоплены 8 низководных мостов и один участок автомобильной дороги, нарушено движение по одному пешеходному мосту. Временно ограничено прямое автомобильное сообщение с 26 населенными пунктами. Для населения организован подвоз воды, созданы запасы продуктов и медикаментов, на наиболее сложных участках дежурят спасательные посты, сообщили в ДИПе. Мероприятие для возрастной категории 18+
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