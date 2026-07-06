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450 тысяч взыскала жительница Арамили с владельца аквапарка в Джубге за неудачный сёрфинг

18.15 Суббота, 11 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Судья Сысертского районного суда Евгений Тимофеев частично удовлетворил гражданский иск жительницы Арамили к индивидуальному предпринимателю Вачагану Степаняну — владельцу аквапарка «Джубга» в посёлке Джубга Туапсинского района Краснодарского края — и его страховщику, СПАО «Ингосстрах».

В пользу истицы взысканы 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Апелляционную жалобу Степаняна Свердловский областной суд оставил без удовлетворения — решение вступило в законную силу, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошёл в июне 2025 года. Жительница Арамили во время отдыха в аквапарке прокатилась на аттракционе, имитирующем сёрфинг, получила серьёзную травму, была экстренно госпитализирована и впоследствии перенесла две операции с последующей длительной реабилитацией.

Женщина посчитала, что причиной травмы стали грубые нарушения правил безопасности со стороны администрации аквапарка — в частности, отсутствие должного инструктажа перед посещением аттракциона.

В исковом заявлении пострадавшая потребовала взыскать с ИП Степаняна 73 149 рублей утраченного заработка, 113 981 рубль расходов на лечение и реабилитацию, 3 150 рублей — стоимость самой оказанной ей услуги, а также 600 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф, предусмотренный по закону о защите прав потребителей.

В ходе процесса производство по требованиям об утраченном заработке и расходах на лечение было прекращено (основания прекращения в пресс-службе не объяснили).

Ответчик утверждал о грубой неосторожности со стороны самой пострадавшей, которая, по его версии, потеряла равновесие на рафте. Предприниматель ссылался на проведённый инструктаж, ежедневную проверку исправности аттракциона и размещённые на территории правила безопасности. Однако суд, изучив видеозапись инцидента, встал на сторону истицы:
«Падение произошло в тот момент, когда инструктор осуществлял страховку, удерживая пострадавшую за руку, что не свидетельствует о неосторожных действиях с её стороны»
— сказано в решении.

Далее суд квалифицировал деятельность аквапарка как экстремальные развлечения, подпадающие под понятие источника повышенной опасности в понимании статьи 1079 Гражданского кодекса РФ. По этой норме владелец обязан возместить причинённый вред, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Ни того, ни другого, ни грубой неосторожности истицы Степанян доказать, по мнению суда, не смог.

Судья Свердловского областного суда Светлана Подгорная, рассмотрев апелляцию, признала размер компенсации соответствующим требованиям разумности и справедливости, а взыскание потребительского штрафа — правомерным, поскольку факт неудовлетворения досудебной претензии в добровольном порядке был подтверждён.

Аквапарк «Джубга» — крупнейший водно-развлекательный комплекс в Туапсинском районе, работающий с мая 2009 года на участке в 2,6 гектара в 150 метрах от берега Чёрного моря. Вачаган Степанян значится директором комплекса ещё со времён его открытия — в 2008 году он рассказывал СМИ, что аквапарк строится с привлечением банковского кредита, а увеличение туристического потока в район — одна из целей проекта. Аттракцион, на котором пострадала жительница Арамили, — «Сёрфинг на искусственной волне» — на сайте аквапарка позиционируется как «уникальная возможность почувствовать себя профессиональным сёрфером».

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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18:15 450 тысяч взыскала жительница Арамили с владельца аквапарка в Джубге за неудачный сёрфинг
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16:38 Более 10 тысяч жителей Свердловской области остались без света после непогоды
16:05 В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 419 участков и 2 дома
15:36 В Свердловской области в июне волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 98 пропавших людей
15:12 Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области
14:21 В Екатеринбурге в конце июля перекроют движение на Синарской и в Коломенском переулке
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20:18 Житель Красноуральска повторно осужден за угрозу убийством
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16:31 Облсуд оставил в силе девятилетний срок экс-инспектору ДПС за взятку от водителя
15:49 В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по Трамвайному переулку
15:23 Суд обязал обеспечить екатеринбурженку жизненно необходимыми лекарствами
14:34 Улицу Вилонова в Екатеринбурге перекроют на два месяца
14:07 Екатеринбуржцы хотят зарабатывать в среднем 207 тысяч рублей в месяц
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