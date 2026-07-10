Семья вылетела на встречную полосу: на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На трассе Екатеринбург – Тюмень днем 11 июля произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, после чего легковушку отбросило на попутный кроссовер. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.Авария произошла в 13.46 на 79-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, в зоне проведения дорожных работ. По предварительной информации, 26-летний житель Богдановича, управлявший автомобилем «Лада Калина», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Sitrak». После удара легковой автомобиль отбросило на попутный автомобиль «Geely Monjaro».В результате аварии водитель «Лады Калины» получил тяжелые травмы. Его доставили в Богдановичскую центральную районную больницу, где он скончался. Также пострадали его 27-летняя супруга и 3-летний ребенок. Их госпитализировали.Водители грузового автомобиля «Sitrak» и автомобиля «Geely Monjaro» не пострадали.Мероприятие для возрастной категории 18+