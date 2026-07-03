В частном детском саду Екатеринбурга выявили санитарные нарушения после случаев инфекции

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге Роспотребнадзор проводит расследование после выявления случаев энтеровирусной инфекции среди воспитанников частного детского сада «Премьер», расположенного на улице Кольцевой в Академическом районе. В учреждении выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в ведомстве.Нарушения обнаружили при ежедневном утреннем приеме детей, приготовлении дезинфицирующих растворов, хранении уборочного инвентаря и пищевой продукции. Кроме того, выявлены нарушения в планировке помещений, организации работы пищеблока и условиях приготовления пищи. Администрация также не представила медицинские книжки сотрудников пищеблока и документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров. Помимо этого, специалисты не получили информацию об эксплуатации бассейна и результатах лабораторного контроля качества воды.Управление Роспотребнадзора составило протокол о временном запрете деятельности детского сада. Материалы направили в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности учреждения.Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Как сообщили в ведомстве, за медицинской помощью обратились несколько детей. По предварительным данным, причиной ухудшения их самочувствия могли стать выявленные в детском саду нарушения санитарно-эпидемиологических требований.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Мероприятие для возрастной категории 18+