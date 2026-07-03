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В частном детском саду Екатеринбурга выявили санитарные нарушения после случаев инфекции

17.33 Суббота, 11 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге Роспотребнадзор проводит расследование после выявления случаев энтеровирусной инфекции среди воспитанников частного детского сада «Премьер», расположенного на улице Кольцевой в Академическом районе. В учреждении выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в ведомстве.

Нарушения обнаружили при ежедневном утреннем приеме детей, приготовлении дезинфицирующих растворов, хранении уборочного инвентаря и пищевой продукции. Кроме того, выявлены нарушения в планировке помещений, организации работы пищеблока и условиях приготовления пищи. Администрация также не представила медицинские книжки сотрудников пищеблока и документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров. Помимо этого, специалисты не получили информацию об эксплуатации бассейна и результатах лабораторного контроля качества воды.

Управление Роспотребнадзора составило протокол о временном запрете деятельности детского сада. Материалы направили в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности учреждения.

Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Как сообщили в ведомстве, за медицинской помощью обратились несколько детей. По предварительным данным, причиной ухудшения их самочувствия могли стать выявленные в детском саду нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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16:38 Более 10 тысяч жителей Свердловской области остались без света после непогоды
16:05 В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 419 участков и 2 дома
15:36 В Свердловской области в июне волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 98 пропавших людей
15:12 Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области
14:21 В Екатеринбурге в конце июля перекроют движение на Синарской и в Коломенском переулке
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11:30 Стало известно, где будут проходить занятия учащихся Городского дворца творчества в Екатеринбурге
21:28 В Нижнем Тагиле осудили лже-электриков
20:38 Документальный фильм Алексея Федорченко получил признание критиков на кинофестивале
20:18 Житель Красноуральска повторно осужден за угрозу убийством
19:34 Пешеходный мост на станции Северка отремонтируют после вмешательства прокуратуры
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16:31 Облсуд оставил в силе девятилетний срок экс-инспектору ДПС за взятку от водителя
15:49 В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по Трамвайному переулку
15:23 Суд обязал обеспечить екатеринбурженку жизненно необходимыми лекарствами
14:34 Улицу Вилонова в Екатеринбурге перекроют на два месяца
14:07 Екатеринбуржцы хотят зарабатывать в среднем 207 тысяч рублей в месяц
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