Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области уровень воды постепенно снижается после паводка
Фото: ДИП
В большинстве муниципалитетов Свердловской области уровень воды снижается. Экстренные и коммунальные службы продолжают устранять последствия паводка и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, сообщили в департаменте информационной политики региона.
По данным властей, вода полностью ушла в Нижнесергинском районе, Староуткинске, Среднеуральске и Нижних Таволгах. В Нижнем Тагиле возобновили движение по мосту на улице Красноармейской, благодаря чему восстановлено транспортное сообщение со всеми селами. В Первоуральске подтоплений нет, продолжаются работы по откачке воды и восстановлению дорог.
В Кушвинском муниципальном округе за двое суток уровень воды снизился на 45 см, все жилые дома освободились от подтопления. В Горноуральском муниципальном округе дорожные службы устраняют последствия размывов. В Махневском муниципальном округе уровень воды также снижается, однако подтопленными остаются приусадебные участки в поселке Махнево и нескольких деревнях.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в Ирбите, Туринске, Слободе-Туринской и ряде других территорий продолжается подъем уровня рек, однако подтоплений жилых домов не зафиксировано. Локальные подтопления отдельных домов и приусадебных участков сохраняются в Сухом Логу, Березовском, Невьянском, Верхотурском, Камышловском и Бисертском муниципальных округах.
В регионе остаются затопленными восемь низководных мостов и два участка автомобильных дорог. Из-за этого временно ограничено прямое автомобильное сообщение с 35 населенными пунктами. По данным департамента информационной политики региона, жизнеобеспечение жителей не нарушено. Работают паромные и лодочные переправы, созданы запасы продуктов и медикаментов, связь сохраняется.
Напомним, ранее режим чрезвычайной ситуации из-за паводков ввели в Горноуральском муниципальном округе, Екатеринбурге, Кушвинском муниципальном округе, Нижнесергинском муниципальном районе и муниципальном округе Первоуральск.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным властей, вода полностью ушла в Нижнесергинском районе, Староуткинске, Среднеуральске и Нижних Таволгах. В Нижнем Тагиле возобновили движение по мосту на улице Красноармейской, благодаря чему восстановлено транспортное сообщение со всеми селами. В Первоуральске подтоплений нет, продолжаются работы по откачке воды и восстановлению дорог.
В Кушвинском муниципальном округе за двое суток уровень воды снизился на 45 см, все жилые дома освободились от подтопления. В Горноуральском муниципальном округе дорожные службы устраняют последствия размывов. В Махневском муниципальном округе уровень воды также снижается, однако подтопленными остаются приусадебные участки в поселке Махнево и нескольких деревнях.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в Ирбите, Туринске, Слободе-Туринской и ряде других территорий продолжается подъем уровня рек, однако подтоплений жилых домов не зафиксировано. Локальные подтопления отдельных домов и приусадебных участков сохраняются в Сухом Логу, Березовском, Невьянском, Верхотурском, Камышловском и Бисертском муниципальных округах.
В регионе остаются затопленными восемь низководных мостов и два участка автомобильных дорог. Из-за этого временно ограничено прямое автомобильное сообщение с 35 населенными пунктами. По данным департамента информационной политики региона, жизнеобеспечение жителей не нарушено. Работают паромные и лодочные переправы, созданы запасы продуктов и медикаментов, связь сохраняется.
Напомним, ранее режим чрезвычайной ситуации из-за паводков ввели в Горноуральском муниципальном округе, Екатеринбурге, Кушвинском муниципальном округе, Нижнесергинском муниципальном районе и муниципальном округе Первоуральск.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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