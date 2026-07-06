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На 500 тысяч рублей оштрафовали предпринимателя в Алапаевске после проверки Роспотребнадзора
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Алапаевске предприниматель, владеющий табачным магазином, получил крупный штраф после проверки Роспотребнадзора.
Как рассказали в ведомстве, во время проверки магазина специалисты алапаевского отдела обнаружили, что табачная и никотиносодержащая продукция реализовывалась с открытой выкладкой, также в магазине отсутствовал перечень товаров, отсутствовала маркировка, некоторые товары продавались с истекшим сроком годности. Кроме того, в магазине нашли запрещённый к продаже жевательный табак.
В итоге вся продукция была арестована, а на предпринимателя составлены шесть протоколов (по ч. 4 ст. 15.12, ч. 1 ст. 14.53, ч. 2 ст. 14.53, ст. 14.15, ст. 14.45, ч. 1 чт. 14.5 КоАП РФ), по итогам рассмотрения которых его оштрафовали на 500 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в ведомстве, во время проверки магазина специалисты алапаевского отдела обнаружили, что табачная и никотиносодержащая продукция реализовывалась с открытой выкладкой, также в магазине отсутствовал перечень товаров, отсутствовала маркировка, некоторые товары продавались с истекшим сроком годности. Кроме того, в магазине нашли запрещённый к продаже жевательный табак.
В итоге вся продукция была арестована, а на предпринимателя составлены шесть протоколов (по ч. 4 ст. 15.12, ч. 1 ст. 14.53, ч. 2 ст. 14.53, ст. 14.15, ст. 14.45, ч. 1 чт. 14.5 КоАП РФ), по итогам рассмотрения которых его оштрафовали на 500 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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