На полмиллиона рублей оштрафовали строительную компанию в Асбесте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура города Асбеста провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Экотехпром». В ходе надзорных мероприятий были выявлены серьёзные нарушения в работе компании.Согласно материалам проверки, учредитель строительной компании, действуя в её интересах, передал денежные средства ведущему инженеру по дорожному хозяйству учреждения-заказчика. На тот момент этот сотрудник исполнял обязанности директора учреждения. Общая сумма переданных средств составила 186 тысяч рублей. Деньги передавались за общее покровительство и принятие решений в пользу строительной организации. Такая противоправная схема действовала на протяжении длительного периода — с августа 2023 года по ноябрь 2024 года.По результатам выявленных нарушений прокуратура возбудила в отношении ООО «Экотехпром» дело об административном правонарушении. Компании инкриминировали незаконное вознаграждение от имени юридического лица по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ. После рассмотрения дела организация была признана виновной и оштрафована на 500 тысяч рублей. Это стало ощутимой финансовой санкцией для строительного предприятия.Помимо административного наказания компании, последствия коснулись и непосредственных участников коррупционной схемы, — сообщает Свердловская областная прокуратура. В отношении взяткополучателя — сотрудника учреждения-заказчика — органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело. Мероприятие для возрастной категории 18+