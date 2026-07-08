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Более 10 тысяч жителей Свердловской области остались без света после непогоды

16.38 Суббота, 11 июля 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
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Сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с привели к массовым отключениям электроэнергии в Свердловской области.

Непогода началась 10 июля и первоначально затронула пять муниципалитетов: Каменск-Уральский городской округ, Режевской, Сысертский, Заречный и Рефтинский муниципальные округа. По данным ГУ МЧС России по региону, по состоянию на утро 11 июля без электроснабжения остаются 25 населенных пунктов в Режевском и Сысертском муниципальных округах. Электричества нет в 3884 жилых домах, где проживают 10 323 человека.

Как сообщили в компании «Россети Урал», основными причинами отключений стали падение деревьев и веток на провода, обрывы линий электропередачи, а также прямые удары молний, которые повредили оборудование. В особом режиме работают специалисты в Верхотурском, Туринском, Богдановичском, Невьянском, Алапаевском, Белоярском, Ирбитском, Байкаловском, Тугулымском, Режевском, Артемовском, Сысертском и Талицком муниципальных округах, а также в Заречном и Реже.

Для восстановления электроснабжения энергетики усилили группировку, привлекли дополнительные бригады из других подразделений и специалистов из Пермского края. Всего на поврежденных энергообъектах работают около 74 человек и 34 единицы спецтехники. Также используются резервные схемы электроснабжения и передвижные источники питания.

В «Россети Урал» отметили, что восстановительные работы осложняют размытые дороги и подъем уровня воды в реках. Из-за этого бригадам требуется больше времени, чтобы добраться до поврежденных объектов. Несмотря на сложности, часть потребителей на востоке Свердловской области уже удалось подключить по резервным схемам.

Фото: Россети Урал

В Свердловской области из-за паводка перекрыли ряд дорог, а подтопленными остаются 419 приусадебных участков и 2 жилых дома.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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18:15 450 тысяч взыскала жительница Арамили с владельца аквапарка в Джубге за неудачный сёрфинг
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16:38 Более 10 тысяч жителей Свердловской области остались без света после непогоды
16:05 В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 419 участков и 2 дома
15:36 В Свердловской области в июне волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 98 пропавших людей
15:12 Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области
14:21 В Екатеринбурге в конце июля перекроют движение на Синарской и в Коломенском переулке
12:18 Яблони и сцена: власти поделились подробностями реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге
11:30 Стало известно, где будут проходить занятия учащихся Городского дворца творчества в Екатеринбурге
21:28 В Нижнем Тагиле осудили лже-электриков
20:38 Документальный фильм Алексея Федорченко получил признание критиков на кинофестивале
20:18 Житель Красноуральска повторно осужден за угрозу убийством
19:34 Пешеходный мост на станции Северка отремонтируют после вмешательства прокуратуры
18:52 Пять раз преданному екатеринбургскому коту надеются найти-таки постоянный дом
18:31 В Екатеринбурге раскроют секреты славной актёрской карьеры «каннибала Лектора»
17:35 Сбитый на переходе екатеринбуржец добился суда только после обращения к генпрокурору
16:31 Облсуд оставил в силе девятилетний срок экс-инспектору ДПС за взятку от водителя
15:49 В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по Трамвайному переулку
15:23 Суд обязал обеспечить екатеринбурженку жизненно необходимыми лекарствами
14:34 Улицу Вилонова в Екатеринбурге перекроют на два месяца
14:07 Екатеринбуржцы хотят зарабатывать в среднем 207 тысяч рублей в месяц
13:38 «Иннопром-2026» в Екатеринбурге посетили более 52 тысяч человек
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