Возрастное ограничение 18+
Более 10 тысяч жителей Свердловской области остались без света после непогоды
Фото: МЧС России по Свердловской области
Сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с привели к массовым отключениям электроэнергии в Свердловской области.
Непогода началась 10 июля и первоначально затронула пять муниципалитетов: Каменск-Уральский городской округ, Режевской, Сысертский, Заречный и Рефтинский муниципальные округа. По данным ГУ МЧС России по региону, по состоянию на утро 11 июля без электроснабжения остаются 25 населенных пунктов в Режевском и Сысертском муниципальных округах. Электричества нет в 3884 жилых домах, где проживают 10 323 человека.
Как сообщили в компании «Россети Урал», основными причинами отключений стали падение деревьев и веток на провода, обрывы линий электропередачи, а также прямые удары молний, которые повредили оборудование. В особом режиме работают специалисты в Верхотурском, Туринском, Богдановичском, Невьянском, Алапаевском, Белоярском, Ирбитском, Байкаловском, Тугулымском, Режевском, Артемовском, Сысертском и Талицком муниципальных округах, а также в Заречном и Реже.
Для восстановления электроснабжения энергетики усилили группировку, привлекли дополнительные бригады из других подразделений и специалистов из Пермского края. Всего на поврежденных энергообъектах работают около 74 человек и 34 единицы спецтехники. Также используются резервные схемы электроснабжения и передвижные источники питания.
В «Россети Урал» отметили, что восстановительные работы осложняют размытые дороги и подъем уровня воды в реках. Из-за этого бригадам требуется больше времени, чтобы добраться до поврежденных объектов. Несмотря на сложности, часть потребителей на востоке Свердловской области уже удалось подключить по резервным схемам.
В Свердловской области из-за паводка перекрыли ряд дорог, а подтопленными остаются 419 приусадебных участков и 2 жилых дома. Мероприятие для возрастной категории 18+
Непогода началась 10 июля и первоначально затронула пять муниципалитетов: Каменск-Уральский городской округ, Режевской, Сысертский, Заречный и Рефтинский муниципальные округа. По данным ГУ МЧС России по региону, по состоянию на утро 11 июля без электроснабжения остаются 25 населенных пунктов в Режевском и Сысертском муниципальных округах. Электричества нет в 3884 жилых домах, где проживают 10 323 человека.
Как сообщили в компании «Россети Урал», основными причинами отключений стали падение деревьев и веток на провода, обрывы линий электропередачи, а также прямые удары молний, которые повредили оборудование. В особом режиме работают специалисты в Верхотурском, Туринском, Богдановичском, Невьянском, Алапаевском, Белоярском, Ирбитском, Байкаловском, Тугулымском, Режевском, Артемовском, Сысертском и Талицком муниципальных округах, а также в Заречном и Реже.
Для восстановления электроснабжения энергетики усилили группировку, привлекли дополнительные бригады из других подразделений и специалистов из Пермского края. Всего на поврежденных энергообъектах работают около 74 человек и 34 единицы спецтехники. Также используются резервные схемы электроснабжения и передвижные источники питания.
В «Россети Урал» отметили, что восстановительные работы осложняют размытые дороги и подъем уровня воды в реках. Из-за этого бригадам требуется больше времени, чтобы добраться до поврежденных объектов. Несмотря на сложности, часть потребителей на востоке Свердловской области уже удалось подключить по резервным схемам.
Фото: Россети Урал
В Свердловской области из-за паводка перекрыли ряд дорог, а подтопленными остаются 419 приусадебных участков и 2 жилых дома. Мероприятие для возрастной категории 18+
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