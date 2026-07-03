У аэропорта Кольцово начались дорожно-строительные работы





— уточнила пресс-служба Сотрудники парковочного комплекса при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области сегодня на подъездах к аэропорту Кольцово и на привокзальной площади проводятся плановые дорожно-строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.Пассажирам рекомендуют учитывать это при планировании поездки в этом направлении.Мероприятие для возрастной категории 18+