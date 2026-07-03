Возрастное ограничение 18+
У аэропорта Кольцово начались дорожно-строительные работы
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области сегодня на подъездах к аэропорту Кольцово и на привокзальной площади проводятся плановые дорожно-строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Пассажирам рекомендуют учитывать это при планировании поездки в этом направлении.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Сотрудники парковочного комплекса при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки,
— уточнила пресс-служба
Пассажирам рекомендуют учитывать это при планировании поездки в этом направлении.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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