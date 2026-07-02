Документальный фильм Алексея Федорченко получил признание критиков на кинофестивале

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прошлогодний фильм «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» стал лидером рейтинга кинокритиков и журналистов на фестивале нового российского кино «Горький fest». Об этом сообщает Международный фестиваль-практикум киношкол «КиноПроба», президентом которого является автор картины Алексей Федорченко.Автор картины — Алексей Федорченко, одинаково талантливо снимающий и игровые, и документальные фильмы. «Мифы о Гефесте» — фильм документальный. В основе картины лежит рассказ самого режиссёра о собственной студенческой юности. Фильм посвящён легендарному студенческому строительному отряду «Гефест», который действовал при Уральском политехническом институте. Федорченко в молодости входил в состав этого стройотряда. В картине реальные события и личные воспоминания складываются в своеобразный миф о целой эпохе.Фестиваль «Горький fest» проходит в Нижнем Новгороде. На нём представлены новинки российского кинематографа. По итогам голосования профессионального жюри лента получила самую высокую оценку среди всех конкурсных фильмов фестиваля: картина набрала ровно 4 балла, опередив остальные работы, представленные в конкурсной программе. Мероприятие для возрастной категории 18+