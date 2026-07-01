В Нижнем Тагиле осудили лже-электриков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор двум местным жителям, обманувшим пожилого человека и похитившим у него крупную сумму денег. Жертвой стал 66-летний мужчина, к которому преступники проникли в квартиру под предлогом проверки электропроводки. После уходов «электриков» пенсионер не досчитался 310 тысяч рублей — почти всех своих сбережений.Как выяснилось в суде, организатором аферы стал 24-летний мужчина, ранее знакомый с потерпевшим. Для задуманного он привлёк знакомого, и вместе они разработали план, как под видом сотрудников электрослужбы попасть в квартиру. Подельники пришли к пенсионеру и сообщили, что из-за скачка напряжения повредилась проводка. Оказавшись в квартире, один из них увёл хозяина на кухню и предложил написать заявление на замену проводки, попросив за осмотр 20 тысяч рублей. Пенсионер согласился, написал заявление и отдал деньги. Пока хозяин был отвлечён, второй злоумышленник обыскал комнату, нашёл кошелек с накоплениями и забрал оттуда 290 тысяч рублей, подложив вместо них фальшивые купюры с надписью «Банк приколов».Об обмане пенсионер узнал, только когда попытался расплатиться поддельной купюрой в магазине — кассир заметил подделку. Проверив оставшиеся деньги, мужчина понял, что его обокрали, и обратился в полицию.Злоумышленников установили довольно быстро. В суде их признали виновными сразу в двух преступлениях — краже с проникновением в жилище и мошенничестве по предварительному сговору. Оба фигуранта признали вину, полностью вернули пенсионеру украденное и дополнительно выплатили ему 12 тысяч рублей компенсации, а также извинились. Сам потерпевший не настаивал на суровом наказании.Суд учёл, что один из мужчин ранее не судим, а у второго уже была судимость за похожее преступление. Смягчающими обстоятельствами признали возмещение ущерба и извинения. В результате организатора приговорили к 3 годам колонии строгого режима, а его сообщника — к штрафу в 180 тысяч рублей, который с учетом времени под стражей и домашним арестом снизили до 100 тысяч.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+