Большинство жителей УФО планируют летний отпуск в России

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Больше половины жителей Уральского федерального округа этим летом планируют путешествовать по России. При выборе направления они чаще всего ориентируются на цену, погоду и природу, а онлайн-реклама хотя бы иногда влияет на решения почти трёх четвертей опрошенных.Такие данные приводят «Авито Путешествия» и «Авито Реклама» по итогам опроса 10 тысяч россиян старше 18 лет.Согласно исследованию, поездку по России этим летом планируют 63% жителей УФО. Самым популярным форматом отдыха остаются море и пляж — такой вариант выбрали 45% тех, кто собирается путешествовать внутри страны. Ещё 42% предпочитают природу и экотуризм, 31% — изучение городов и архитектуры. Активный отдых и горы интересны 19% респондентов, гастрономический туризм — 7%.При выборе направления жители УФО в первую очередь смотрят на практические параметры. Для 58% главным критерием остаются цена и доступность поездки. Погоду и климат учитывают 46% опрошенных, красивую природу — 41%. Ещё 33% обращают внимание на инфраструктуру и сервис, а 23% ищут возможность отдохнуть в тишине и уединении.Самым популярным форматом размещения остаются отели и гостиницы — их выбирают 49% респондентов, планирующих отдых по России. Квартиры посуточно готовы арендовать 27%, дома — 22%. Около четверти опрошенных, 24%, останавливаются у друзей или родственников. Реже жители УФО выбирают палатки, глэмпинги, базы отдыха и хостелы.Половина респондентов выбирает направление самостоятельно: изучает варианты и принимает решение без подсказок. Для 19% главным ориентиром становится общий бюджет поездки, 18% прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых. Советами турагентов или сервисов бронирования пользуются 7%, блогерами и соцсетями вдохновляются 5%.Онлайн-реклама тоже влияет на выбор места отдыха и способа добраться до него. 74% жителей УФО заявили, что она хотя бы иногда играет роль при принятии решения. Для 10% рекламные предложения становятся одним из ключевых факторов выбора. Ещё 26% обращают внимание на рекламу, но окончательное решение принимают исходя из других параметров. 38% замечают такие объявления только время от времени.Среди жителей УФО, на чей выбор отдыха влияет онлайн-реклама, 32% чаще всего видят релевантные объявления на сайтах с объявлениями и сервисах бронирования. Ещё 25% отмечают видеоплатформы, 22% — телевидение, 18% — мессенджеры. Мероприятие для возрастной категории 18+