Сбитый на переходе екатеринбуржец добился суда только после обращения к генпрокурору

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге направили в суд уголовное дело о наезде на 61-летнего пешехода, которое следователи до этого неоднократно отказывались возбуждать. Расследования пострадавшему удалось добиться после личного обращения к Генпрокурору России Александру Гуцану, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Александра Фионина сбили 1 марта 2025 года, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. По версии следствия, водитель легкового автомобиля Ольга Кирьянова нарушила правила дорожного движения и наехала на мужчину.Экспертиза установила, что Фионин получил тяжкий вред здоровью. Однако следственные органы несколько раз выносили решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В Генпрокуратуре назвали эти решения незаконными.После личного приёма Александр Гуцан поручил в кратчайшие сроки расследовать дело и привлечь виновных к ответственности.Кирьянову обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение и направила дело в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+