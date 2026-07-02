Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по Трамвайному переулку

15.49 Пятница, 10 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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С 20 по 30 августа в Екатеринбурге ограничат движение транспорта в районе дома № 4 по Трамвайному переулку, сообщили в мэрии.

Ограничения связаны с модернизацией магистральных теплосетей, которую проведёт Екатеринбургская теплосетевая компания.

Автомобили смогут объехать место работ по временному проезду из дорожных плит. Общественный транспорт по этому участку не ходит.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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10:29 Пассажир Chevrolet погиб после столкновения с грузовиком на ЕКАД
10:00 Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге планируют открыть в августе
09:44 В Свердловскую область завезли более 500 тонн арбузов из Казахстана
09:26 В Кушве после урагана восстановили 119 поврежденных домов из 201
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20:41 Слухи о смерти основателя сети «Жизньмарт» оказались сильно преувеличенными
20:14 Прокуратура Лесного добилась для пострадавших в ДТП детей компенсации
19:44 В Екатеринбурге пройдёт благотворительный вечер поэзии в поддержку Юрия Казарина
19:07 По Уралу скоро будет ходить ещё один «птичий» поезд
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