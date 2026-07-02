Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по Трамвайному переулку
Фото: Вечерние ведомости
С 20 по 30 августа в Екатеринбурге ограничат движение транспорта в районе дома № 4 по Трамвайному переулку, сообщили в мэрии.
Ограничения связаны с модернизацией магистральных теплосетей, которую проведёт Екатеринбургская теплосетевая компания.
Автомобили смогут объехать место работ по временному проезду из дорожных плит. Общественный транспорт по этому участку не ходит. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ограничения связаны с модернизацией магистральных теплосетей, которую проведёт Екатеринбургская теплосетевая компания.
Автомобили смогут объехать место работ по временному проезду из дорожных плит. Общественный транспорт по этому участку не ходит. Мероприятие для возрастной категории 18+
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