В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по Трамвайному переулку

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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С 20 по 30 августа в Екатеринбурге ограничат движение транспорта в районе дома № 4 по Трамвайному переулку, сообщили в мэрии.Ограничения связаны с модернизацией магистральных теплосетей, которую проведёт Екатеринбургская теплосетевая компания.Автомобили смогут объехать место работ по временному проезду из дорожных плит. Общественный транспорт по этому участку не ходит. Мероприятие для возрастной категории 18+