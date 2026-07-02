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Родители в УрФО тратят на детские товары в среднем 10 тысяч рублей в месяц

19.55 Суббота, 4 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Жители Уральского федерального округа с детьми тратят на детские товары в среднем 10 тысяч рублей в месяц. Чаще всего за последние полгода они покупали одежду, обувь, игрушки и школьные принадлежности, следует из исследования Авито Товаров и Авито Рекламы.

Опрос проводился среди 10 тысяч жителей России старше 18 лет. По данным исследования, у 59% жителей УрФО есть дети, при этом у 30% — дети разного возраста.

Чаще всего родители в УрФО покупают детские товары не каждый месяц: 38% респондентов с детьми сообщили, что делают такие покупки реже одного раза в месяц. При этом 17% покупают детские товары несколько раз в неделю, еще 18% — 2–3 раза в месяц.

За последние полгода самой востребованной категорией стали одежда и обувь — их покупали 65% опрошенных родителей. Игрушки приобретали 38%, школьные принадлежности — 31%. Книги и развивающие материалы, а также товары для творчества и хобби покупали по 30% респондентов.

По данным Авито Товаров, во втором квартале 2026 года продажи детских товаров на ресейле выросли на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи детских колясок увеличились на 16%, игрушек — на 14%. Школьные товары стали покупать на 11% чаще год к году.

Основным каналом покупки детских товаров остаются онлайн-площадки: ими пользуются 52% жителей УрФО с детьми. Крупные торговые сети выбирают 49%, специализированные детские магазины — 30%. Еще 12% покупают детские товары на Авито и других площадках объявлений.

В среднем родители в УрФО тратят на детские товары 10 тысяч рублей в месяц. При этом 28% опрошенных хотели бы укладываться в сумму от 3 001 до 7 000 рублей, 22% — от 7 001 до 15 000 рублей, 18% — до 3 000 рублей. Свыше 15 тысяч рублей в месяц на детские товары готовы тратить 13% респондентов.

Онлайн-реклама влияет на выбор детских товаров у 61% родителей в УрФО. Для 8% она является одним из ключевых факторов, 21% учитывают рекламные предложения, но принимают решение по другим параметрам, еще 32% иногда обращают на них внимание.

Среди жителей УрФО, на чей выбор влияет онлайн-реклама, 9% чаще всего видят релевантную рекламу детских товаров на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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15:20 В Свердловской области за сутки подтопило жилые дома, участки и мост
15:11 В Свердловской области пять подростков осудили по террористической статье
14:47 У аэропорта Кольцово начались дорожно-строительные работы
13:50 В Свердловской области на три дня объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях
12:11 В Свердловской области четвертый день ищут пропавшую 17-летнюю девушку
11:48 В Березовском пожар площадью 2 «квадрата» закончился спасением пяти человек
11:37 Спасатели пришли на помощь около сотни туристов во время сплава на реке Реж
21:58 Суд в Екатеринбурге обязал туроператора выплатить туристу почти 100 тысяч рублей
20:44 В Екатеринбурге на сутки изменят маршруты десяти автобусов из-за аварии на водопроводе
20:37 В Талице женщина осуждена за убийство сожителя
19:48 В деятельности екатеринбургского «АВИАТЕХа» обнаружены нарушения
19:14 В новом квартале Екатеринбурга обещают построить детсады и школы
19:12 Антицензурная экскурсия в Ельцин-центре закончится показом «полочного» фильма
16:51 В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменят маршруты четырех трамваев и двух троллейбусов
16:26 Техуниверситет УГМК выпустил 149 студентов, 28 из них — с отличием
16:05 В УрГЮУ соберутся выпускники юринститута 1976 года — среди них Юрий Чайка
15:37 В Екатеринбурге электрика обвинили в стрельбе по автобусам и машинам с улицы Лучистой
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