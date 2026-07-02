Родители в УрФО тратят на детские товары в среднем 10 тысяч рублей в месяц

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Жители Уральского федерального округа с детьми тратят на детские товары в среднем 10 тысяч рублей в месяц. Чаще всего за последние полгода они покупали одежду, обувь, игрушки и школьные принадлежности, следует из исследования Авито Товаров и Авито Рекламы.Опрос проводился среди 10 тысяч жителей России старше 18 лет. По данным исследования, у 59% жителей УрФО есть дети, при этом у 30% — дети разного возраста.Чаще всего родители в УрФО покупают детские товары не каждый месяц: 38% респондентов с детьми сообщили, что делают такие покупки реже одного раза в месяц. При этом 17% покупают детские товары несколько раз в неделю, еще 18% — 2–3 раза в месяц.За последние полгода самой востребованной категорией стали одежда и обувь — их покупали 65% опрошенных родителей. Игрушки приобретали 38%, школьные принадлежности — 31%. Книги и развивающие материалы, а также товары для творчества и хобби покупали по 30% респондентов.По данным Авито Товаров, во втором квартале 2026 года продажи детских товаров на ресейле выросли на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи детских колясок увеличились на 16%, игрушек — на 14%. Школьные товары стали покупать на 11% чаще год к году.Основным каналом покупки детских товаров остаются онлайн-площадки: ими пользуются 52% жителей УрФО с детьми. Крупные торговые сети выбирают 49%, специализированные детские магазины — 30%. Еще 12% покупают детские товары на Авито и других площадках объявлений.В среднем родители в УрФО тратят на детские товары 10 тысяч рублей в месяц. При этом 28% опрошенных хотели бы укладываться в сумму от 3 001 до 7 000 рублей, 22% — от 7 001 до 15 000 рублей, 18% — до 3 000 рублей. Свыше 15 тысяч рублей в месяц на детские товары готовы тратить 13% респондентов.Онлайн-реклама влияет на выбор детских товаров у 61% родителей в УрФО. Для 8% она является одним из ключевых факторов, 21% учитывают рекламные предложения, но принимают решение по другим параметрам, еще 32% иногда обращают на них внимание.Среди жителей УрФО, на чей выбор влияет онлайн-реклама, 9% чаще всего видят релевантную рекламу детских товаров на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Мероприятие для возрастной категории 18+