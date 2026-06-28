Возрастное ограничение 18+
В Свердловскую область придёт жара до 31° с дождями и грозами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным Уралгидрометцентра, в Свердловской области в ближайшие дни сохранится жаркая погода, но также ожидаются дожди и грозы.
В понедельник, 6 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, местами возможен туман, днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем поднимется до 26-31°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью около 19°, днем до 30°.
Во вторник, 7 июля, ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер усилится, при грозе порывы достигнут 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем сохранится в пределах 26-31°. В Екатеринбурге ночью существенных осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Температура останется около 30°.
В среду, 8 июля, станет прохладнее. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы. Ночью возможен туман. При грозе порывы ветра усилятся до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 22-27°. В Екатеринбурге прогнозируются кратковременный дождь, дневная гроза, ночью около 19°, днем до 25°.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В понедельник, 6 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, местами возможен туман, днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем поднимется до 26-31°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью около 19°, днем до 30°.
Во вторник, 7 июля, ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер усилится, при грозе порывы достигнут 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем сохранится в пределах 26-31°. В Екатеринбурге ночью существенных осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Температура останется около 30°.
В среду, 8 июля, станет прохладнее. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы. Ночью возможен туман. При грозе порывы ветра усилятся до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 22-27°. В Екатеринбурге прогнозируются кратковременный дождь, дневная гроза, ночью около 19°, днем до 25°.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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Дожди и грозы прогнозируются в Свердловской области
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