В Свердловскую область придёт жара до 31° с дождями и грозами

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По данным Уралгидрометцентра, в Свердловской области в ближайшие дни сохранится жаркая погода, но также ожидаются дожди и грозы.прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, местами возможен туман, днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем поднимется до 26-31°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью около 19°, днем до 30°.ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер усилится, при грозе порывы достигнут 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем сохранится в пределах 26-31°. В Екатеринбурге ночью существенных осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Температура останется около 30°.станет прохладнее. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы. Ночью возможен туман. При грозе порывы ветра усилятся до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 22-27°. В Екатеринбурге прогнозируются кратковременный дождь, дневная гроза, ночью около 19°, днем до 25°.Мероприятие для возрастной категории 18+