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Свердловский облсуд отказал екатеринбуржцу в компенсации за подорожавшие iPhone

13.16 Пятница, 3 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Свердловский областной суд отменил решение о взыскании с «Мегамаркета» почти 815 тысяч рублей в пользу екатеринбуржца, чей заказ на восемь iPhone был аннулирован сразу после оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В апреле 2024 года мужчина оформил на интернет-площадке заказ на восемь смартфонов двух моделей общей стоимостью 500 тысяч рублей. Еще 69 рублей стоила доставка. Деньги покупатель внес полностью, однако в тот же день заказ был отменен агрегатором в одностороннем порядке. Всю сумму – 500 069 рублей – ему вернули спустя восемь минут после оплаты.

После этого екатеринбуржец обратился в Железнодорожный районный суд. Он потребовал взыскать с ООО «АБТ Групп», указанного в чеке продавцом, и ООО «Маркетплейс», владельца «Мегамаркета», 538 465 рублей убытков. Эту сумму истец рассчитал как разницу между ценой оплаченного заказа и текущей рыночной стоимостью аналогичных телефонов. Также он просил компенсацию морального вреда и штраф.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. С ООО «Маркетплейс» взыскали 538 465 рублей убытков, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 271 732 рубля штрафа. В требованиях к ООО «АБТ Групп» суд отказал.

«Маркетплейс» обжаловал это решение. Компания указывала, что не является продавцом товара и не должна отвечать за обязательства третьих лиц.

Как сообщили в Свердловском областном суде, судебная коллегия установила, что ООО «АБТ Групп» не размещало предложения о продаже товаров на площадке, не заключало договор с ООО «Маркетплейс» и не получало деньги за телефоны. Кроме того, счет, на который была переведена оплата, принадлежал другому лицу.

Областной суд пришел к выводу, что разница в цене смартфонов не связана с действиями ООО «Маркетплейс». Договор купли-продажи, по оценке суда, не был заключен из-за действий неустановленных лиц, а деньги покупателю вернули полностью и почти сразу после оплаты – после выявления несоответствия между счетом оплаты и реквизитами получателя.

В итоге Свердловский областной суд отменил решение Железнодорожного районного суда в части взыскания с ООО «Маркетплейс» убытков, компенсации морального вреда и штрафа. В удовлетворении этих требований екатеринбуржцу отказано полностью.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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13:16 Свердловский облсуд отказал екатеринбуржцу в компенсации за подорожавшие iPhone
12:52 В Екатеринбурге перед судом предстанет обвиняемый в трех убийствах начала 1990-х
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11:47 В Кольцово таможенники не пропустили более 1200 игл для акупунктуры
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11:12 В Екатеринбурге врача отправили в колонию за операцию призывнику ради уклонения от службы
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10:07 Свердловские парашютисты и десантники Авиалесоохраны тушат пожары на Ямале
09:38 Жителя Дегтярска отправили в колонию за грабеж, угрозу полицейскому и хранение самодельного оружия
09:03 В Екатеринбурге открылся центр «Уральские каникулы» для развития детского отдыха
21:25 К юбилею областной Госавтоинспекции в Екатеринбурге покажут ретро-автомобили ГАИ
20:53 В 2026 году свердловские «Скорые» стали быстрее доставлять пострадавших в ДТП
20:14 Дома Панова и Лебедева в Екатеринбурге собираются продать с аукциона
19:45 Культовая «Клео» вышла на большой экран Ельцин-центра
19:03 Свердловский суд заставил дачницу извиниться перед председателем сада
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