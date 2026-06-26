Свердловский облсуд отказал екатеринбуржцу в компенсации за подорожавшие iPhone

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд отменил решение о взыскании с «Мегамаркета» почти 815 тысяч рублей в пользу екатеринбуржца, чей заказ на восемь iPhone был аннулирован сразу после оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.В апреле 2024 года мужчина оформил на интернет-площадке заказ на восемь смартфонов двух моделей общей стоимостью 500 тысяч рублей. Еще 69 рублей стоила доставка. Деньги покупатель внес полностью, однако в тот же день заказ был отменен агрегатором в одностороннем порядке. Всю сумму – 500 069 рублей – ему вернули спустя восемь минут после оплаты.После этого екатеринбуржец обратился в Железнодорожный районный суд. Он потребовал взыскать с ООО «АБТ Групп», указанного в чеке продавцом, и ООО «Маркетплейс», владельца «Мегамаркета», 538 465 рублей убытков. Эту сумму истец рассчитал как разницу между ценой оплаченного заказа и текущей рыночной стоимостью аналогичных телефонов. Также он просил компенсацию морального вреда и штраф.Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. С ООО «Маркетплейс» взыскали 538 465 рублей убытков, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 271 732 рубля штрафа. В требованиях к ООО «АБТ Групп» суд отказал.«Маркетплейс» обжаловал это решение. Компания указывала, что не является продавцом товара и не должна отвечать за обязательства третьих лиц.Как сообщили в Свердловском областном суде, судебная коллегия установила, что ООО «АБТ Групп» не размещало предложения о продаже товаров на площадке, не заключало договор с ООО «Маркетплейс» и не получало деньги за телефоны. Кроме того, счет, на который была переведена оплата, принадлежал другому лицу.Областной суд пришел к выводу, что разница в цене смартфонов не связана с действиями ООО «Маркетплейс». Договор купли-продажи, по оценке суда, не был заключен из-за действий неустановленных лиц, а деньги покупателю вернули полностью и почти сразу после оплаты – после выявления несоответствия между счетом оплаты и реквизитами получателя.В итоге Свердловский областной суд отменил решение Железнодорожного районного суда в части взыскания с ООО «Маркетплейс» убытков, компенсации морального вреда и штрафа. В удовлетворении этих требований екатеринбуржцу отказано полностью. Мероприятие для возрастной категории 18+