В Екатеринбурге проведут новый этап опрессовок без отключения горячей воды

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июля. Как сообщили в администрации города, работы будут проводить ночью – с 23:00 до 06:00.В ЕТК уточнили, что отключать горячую воду на время испытаний не планируется.Собственников зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей просят отключить системы теплопотребления от проверяемых трубопроводов и контролировать их состояние. Владельцам складов и подвальных помещений рекомендуют организовать дежурство на случай возможных повреждений теплотрасс и подтоплений.При обнаружении утечек горячей воды можно обращаться в диспетчерскую службу ЕТК по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга: 222-30-05.Гидравлические испытания проводят в рамках подготовки к отопительному сезону. Они позволяют выявить проблемные участки сетей и определить объекты для ремонта. Мероприятие для возрастной категории 18+