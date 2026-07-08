Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге проведут новый этап опрессовок без отключения горячей воды

12.34 Пятница, 10 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июля. Как сообщили в администрации города, работы будут проводить ночью – с 23:00 до 06:00.

В ЕТК уточнили, что отключать горячую воду на время испытаний не планируется.

Собственников зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей просят отключить системы теплопотребления от проверяемых трубопроводов и контролировать их состояние. Владельцам складов и подвальных помещений рекомендуют организовать дежурство на случай возможных повреждений теплотрасс и подтоплений.

При обнаружении утечек горячей воды можно обращаться в диспетчерскую службу ЕТК по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга: 222-30-05.

Гидравлические испытания проводят в рамках подготовки к отопительному сезону. Они позволяют выявить проблемные участки сетей и определить объекты для ремонта.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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17:50 Прокуратура проиграла суд, в котором пыталась АУИПИК обязать отреставрировать усадьбу Расторгуевых-Харитоновых
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