Суд в Екатеринбурге обязал туроператора выплатить туристу почти 100 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Академический районный суд Екатеринбурга обязал туроператора ООО «Отдых на море» выплатить туристу компенсацию. Причина — сократившееся время турпоездки.Как поясняют в суде, в 2025 году гражданин приобрёл у компании тур в Египет на трёх человек. Туристы должны были отдохнуть на чужбине 10 суток, за что заплатили 258 398 рублей. Стоимость путёвки включала авиаперелёт, проживание в отеле и трансфер.Вылететь вовремя к месту отдыха приобретателям путёвки не удалось: рейс по маршруту Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх был задержан на 27 часов. Из-за этой задержки фактическая продолжительность отдыха сократилась до 9 ночей вместо оплаченных десяти.Туроператор компенсировал покупателю неиспользованные сутки проживания в размере 6 415,21 рубля, однако такая сумма туриста не устроила. Защитить его интересы взялась межрегиональная общественная организация содействия защите прав потребителей в области туризма «Турист прав». Организация заявила в суд требования о соразмерном уменьшении стоимости услуг, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа с туроператора.Дело рассмотрел Академический районный суд, который частично удовлетворил исковые требования. Согласно решению суда, с ООО «Отдых на море» в пользу туриста взыскано 19 424,59 рубля в счёт соразмерного уменьшения стоимости услуг, оказанных с нарушением срока. Также суд присудил 10 000 рублей неустойки за нарушение сроков начала оказания услуг по авиаперевозке и размещению в отеле. Отдельно взыскано 50 000 рублей неустойки за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя о соразмерном уменьшении стоимости услуг, причём начисление этой неустойки продолжится вплоть до фактического исполнения обязательства. Помимо этого, суд назначил компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф в размере 10 000 рублей в пользу туриста. Кроме выплат в пользу самого туриста, суд взыскал с туроператора штраф в размере 10 000 рублей в пользу организации «Турист прав», представлявшей интересы истца. Таким образом, общая сумма взысканий с ООО «Отдых на море» приближается к 100 тысячам рублей.Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Мероприятие для возрастной категории 18+