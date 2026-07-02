Более трети свердловчан на промышленных предприятиях работают во вредных условиях

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Свердловской области 36,1% работников промышленных предприятий в 2025 году трудились во вредных условиях. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора со ссылкой на данные производственного контроля.Чаще всего на предприятиях фиксировали повышенный уровень шума — 11,7%. Также среди вредных факторов указаны неудовлетворительная освещенность — 7,8%, неблагоприятный микроклимат — 4,7%, тяжесть труда — 4,6%, повышенный уровень общей и локальной вибрации — 4,2%.В течение 2025 года специалисты Роспотребнадзора провели 40 плановых проверок в сфере гигиены труда и выявили 1255 нарушений. В основном они касались несоответствия рабочих мест гигиеническим нормативам и невыполнения мероприятий по улучшению условий труда, которые должны снижать риски для здоровья работников.По итогам проверок было назначено 86 штрафов на общую сумму 1,9 млн рублей. Кроме того, ведомство объявило 284 предостережения о недопустимости нарушений и выдало предписания об их устранении. Мероприятие для возрастной категории 18+