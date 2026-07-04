Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 82 жилых дома
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным МЧС России по Свердловской области, паводковая обстановка в регионе по состоянию на сегодняшний день развивается в соответствии с прогнозом. За последние сутки вода зашла в 5 жилых домов и 71 приусадебный участок.
Одновременно продолжается освобождение подтопленных территорий. За сутки вода ушла из 38 жилых домов, одного дачного дома и 789 приусадебных участков.
По информации МЧС России по Свердловской области, сейчас в регионе подтоплены 82 жилых дома, 52 дачных дома и 1113 приусадебных участков. Кроме того, под водой остаются 8 низководных мостов. Из-за этого ограничено автомобильное сообщение с 19 населенными пунктами, где расположены 667 домов. В них проживают 1622 человека.
Ранее власти сообщали, что после паводка уровень воды постепенно снижается.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Одновременно продолжается освобождение подтопленных территорий. За сутки вода ушла из 38 жилых домов, одного дачного дома и 789 приусадебных участков.
По информации МЧС России по Свердловской области, сейчас в регионе подтоплены 82 жилых дома, 52 дачных дома и 1113 приусадебных участков. Кроме того, под водой остаются 8 низководных мостов. Из-за этого ограничено автомобильное сообщение с 19 населенными пунктами, где расположены 667 домов. В них проживают 1622 человека.
Ранее власти сообщали, что после паводка уровень воды постепенно снижается.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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