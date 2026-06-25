В Екатеринбурге открылся центр «Уральские каникулы» для развития детского отдыха

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге открылся обновлённый региональный детский центр «Уральские каникулы». На ремонт пространства из областного бюджета направили 22 миллиона рублей, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.Центр должен стать координационной площадкой для всей системы детского отдыха и оздоровления в регионе. По словам Паслера, здесь будут обучать специалистов, проводить встречи с детьми и родителями, обмениваться опытом и решать вопросы, связанные с организацией детских каникул.Сам проект «Уральские каникулы» в регионе запустили в прошлом году. Как пишет департамент информполитики Свердловской области, за это время капитальный ремонт и обновление материально-технической базы провели в 17 учреждениях детского отдыха, ещё семь стоят в очереди.По данным департамента, в лагерях Тавды и Североуральска появились модульные палаточные городки, а в Верхотурье, Новолялинском муниципальном округе и Тавде построили медицинские блоки. Кроме того, 18 детских учреждений получили необходимое медоборудование.В день открытия центра прошло заседание рабочей группы межведомственной комиссии Свердловской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Как сообщили в департаменте информполитики, на нём обсудили подготовку заявочной кампании на 2027 год. Она предусматривает строительство пяти быстровозводимых бассейнов в загородных лагерях региона.Ещё одной темой стал проект «Лето в Профтехе». По словам вице-губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, для школьников на время каникул открыли площадки организаций среднего профобразования, где дети могут познакомиться с будущими профессиями. Сейчас работают 22 такие площадки.По данным департамента информполитики, с начала летней оздоровительной кампании в Свердловской области к организации детского отдыха подключились более 1,1 тысячи организаций. Открылись 68 загородных оздоровительных лагерей, 16 санаторных, четыре палаточных, 16 профильных, 963 лагеря с дневным пребыванием и 57 лагерей труда и отдыха. За первый месяц лета различными формами отдыха и оздоровления охвачено около 148 тысяч детей. Мероприятие для возрастной категории 18+