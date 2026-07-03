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Слухи о смерти основателя сети «Жизньмарт» оказались сильно преувеличенными

20.41 Четверг, 9 июля 2026
Стоп-кадр из ИИ-ролика Ивана Зайченко
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Увлечение нейросетями иногда приводит к неожиданным последствиям. В этом на личном опыте убедился основатель торговой сети «Жизньмарт» Иван Зайченко.

В своём телеграм-канале «Всякие мысли» Иван Зайченко начал обнаруживать комментарии, в которых утверждалось, будто он умер. Причиной таких предположений оказалось то обстоятельство, что в последних постах подписчики канала начали замечать искусственно созданного «двойника» Зайченко, вот и пришли к выводу: «Он погиб и это тщательно скрывают, ведь вместо него ИИ аватары и левые мужики ведут блог».

Иван Зайченко отнёсся к слухам о собственной гибели со свойственной ему иронией: «Ого, теория заговора про меня!». И даже вспомнил схожую ситуацию с известной певицей и актрисой Селеной Гомес, которую поклонники с конспирологическим взглядом на жизнь давно «похоронили» на основании следов «Фотошопа» в последних фотографиях.

Слухи о своей гибели Зайченко опроверг, а свою тягу к использованию нейросетей объяснил следующим образом:

«Я ж не актер, классно позировать не умею, плюс для хороших видео нужна команда, подбор образов, постоянные сьемки, это еще два дополнительных рабочих дня в неделю. Но зато теперь у нас всех есть ИИ. Быстро, красиво и есть с чем текст в соцсети выложить».


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:44 В Екатеринбурге пройдёт благотворительный вечер поэзии в поддержку Юрия Казарина
19:07 По Уралу скоро будет ходить ещё один «птичий» поезд
18:48 Ласковая Мия из екатеринбургской ветклиники «Доверие» полгода ждёт новых хозяев
18:13 Половина покупателей новых автомобилей в России берут машины в кредит
17:50 Прокуратура проиграла суд, в котором пыталась АУИПИК обязать отреставрировать усадьбу Расторгуевых-Харитоновых
17:23 Администрацию Верхотурского округа обязали осветить улицу Восточную
17:08 В Екатеринбурге отправили под стражу обвиняемого в покушении на убийство знакомой
16:42 Россельхознадзор нашёл свалку на сельхозземлях вблизи свердловской деревни Вязовка
16:27 200 тысяч взыскали за наезд самоката на ребёнка в Екатеринбурге
15:49 Волейбольную площадку открыли на берегу озера Шарташ
15:48 Мэрия Екатеринбурга заключает контракт по перевозкам новым трамвайным маршрутом в Академический
15:44 Подростка из Свердловской области обвинили в диверсии на железной дороге
15:24 Средняя цена новых китайских автомобилей в Свердловской области достигла 3,6 млн рублей
15:16 Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 10 июля
14:12 На 500 тысяч рублей оштрафовали предпринимателя в Алапаевске после проверки Роспотребнадзора
13:47 Жителя Нижней Туры признали виновным в осквернении мемориала
13:16 Задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП в Берёзовском
12:34 Свердловские власти отчитались о паводковой обстановке на 9 июля
12:20 Молодого «связиста» из Екатеринбурга будут судить за работу на телефонных мошенников
11:14 В Первоуральске начался суд над обвиняемым во взяточничестве экс-инспектором ДПС
11:02 «Антитеррор Урал» сообщает об активных попытках вовлечения жителей Свердловской области в диверсии
10:04 Дочь умершего директора школы через суд оспаривает выводы трудовой инспекции в Екатеринбурге
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