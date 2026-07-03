Слухи о смерти основателя сети «Жизньмарт» оказались сильно преувеличенными

«Я ж не актер, классно позировать не умею, плюс для хороших видео нужна команда, подбор образов, постоянные сьемки, это еще два дополнительных рабочих дня в неделю. Но зато теперь у нас всех есть ИИ. Быстро, красиво и есть с чем текст в соцсети выложить».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Увлечение нейросетями иногда приводит к неожиданным последствиям. В этом на личном опыте убедился основатель торговой сети «Жизньмарт» Иван Зайченко.В своём телеграм-канале «Всякие мысли» Иван Зайченко начал обнаруживать комментарии, в которых утверждалось, будто он умер. Причиной таких предположений оказалось то обстоятельство, что в последних постах подписчики канала начали замечать искусственно созданного «двойника» Зайченко, вот и пришли к выводу: «Он погиб и это тщательно скрывают, ведь вместо него ИИ аватары и левые мужики ведут блог».Иван Зайченко отнёсся к слухам о собственной гибели со свойственной ему иронией: «Ого, теория заговора про меня!». И даже вспомнил схожую ситуацию с известной певицей и актрисой Селеной Гомес, которую поклонники с конспирологическим взглядом на жизнь давно «похоронили» на основании следов «Фотошопа» в последних фотографиях.Слухи о своей гибели Зайченко опроверг, а свою тягу к использованию нейросетей объяснил следующим образом:Мероприятие для возрастной категории 18+