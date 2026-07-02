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В Кушве после урагана восстановили 119 поврежденных домов из 201

09.26 Пятница, 10 июля 2026
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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В Кушве после урагана восстановили 119 из 201 поврежденного частного дома. Об этом на заседании правительства Свердловской области доложили губернатору Денису Паслеру, сообщает департамент информационной политики.

Сообщается, что до конца недели в муниципалитете планируют завершить ремонт большинства частных домов. Исключение составят здания, которые получили наиболее серьезные повреждения.

Также в Кушве отремонтированы 2 из 9 поврежденных многоквартирных домов. Кровли во всех МКД должны восстановить до 20 июля.

В городе восстановили подачу газа и электроэнергии, завершили ремонт детского сада. Ремонт школы планируют закончить к августу. Также продолжается установка уличного освещения.

Всего, как утверждается, строительно-монтажные работы завершены на 126 объектах, еще на 23 продолжаются. Кровли восстанавливают 94 строителя.

По данным главы Кушвинского муниципального округа Михаила Слепухина, муниципальные выплаты на сумму более 7,1 млн рублей получили 278 заявителей. Региональные выплаты на сумму свыше 20,2 млн рублей направлены 502 заявителям.

Ранее сообщалось, что восстанавливать повреждённые дома помогают осуждённые.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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