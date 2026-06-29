Возрастное ограничение 18+
Против организатора пацифистских митингов в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Фото: Вечерние ведомости
Против активиста Михаила Зарипова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК (оправдание терроризма в интернете). Зарипова объявили в розыск — карточку корреспондент обнаружил в базе розыска МВД.
Также, как стало известно , судья Академического суда Екатеринбурга Евгения Здор заочно арестовала Зарипова.
Какой именно пост стал поводом для возбуждения дела, неизвестно.
В 2022 году Зарипов пытался организовать антимилитаристские митинги в Екатеринбурге, а также судился с областным министерством общественной безопасности, их запрещавшим. В конце того же года он уехал из России и, по данным из его соцсетей, живёт в Сакраменто (Калифорния, США). Согласно постановлению суда, в случае появления в России, он будет помещён под стражу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Иллюстрация: база розыска МВД
Также, как стало известно , судья Академического суда Екатеринбурга Евгения Здор заочно арестовала Зарипова.
Какой именно пост стал поводом для возбуждения дела, неизвестно.
В 2022 году Зарипов пытался организовать антимилитаристские митинги в Екатеринбурге, а также судился с областным министерством общественной безопасности, их запрещавшим. В конце того же года он уехал из России и, по данным из его соцсетей, живёт в Сакраменто (Калифорния, США). Согласно постановлению суда, в случае появления в России, он будет помещён под стражу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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