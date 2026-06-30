В Северке восстановили временную дорогу, размытую после сильных дождей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В поселке Северка восстановили временную дорогу по улице Стрелочников, которую размыло из-за разлива рек Северки и Решетки после сильных дождей 29 и 30 июня. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга.Дорогу построили на время капитального ремонта моста через реку Решетку. При подъеме воды не выдержали три водопропускные трубы, проложенные при строительстве временного проезда.По данным городских властей, сейчас уровень воды в реках снизился, после чего подрядчик провел восстановительные работы. Три водопропускные трубы диаметром 1420 миллиметров восстановлены, также проложена дополнительная четвертая труба.Для восстановления дороги шириной семь метров подрядчик отсыпал около 20 метров русла. Для работ заказали 500 кубометров скального грунта.Ранее из-за разлива рек Северки и Решетки в поселке были затоплены 96 придомовых участков частного сектора. После размыва дороги жители 11 многоквартирных домов и 17 частных домов оказались без автомобильного проезда. По оценке властей, в этих домах проживают 335 человек.Временный пункт размещения со спальными местами и питанием развернули в школе № 179. Также продолжает работать горячая линия администрации Железнодорожного района. Жители могут обращаться по телефонам: +7 (343) 304-79-13, +7 (343) 304-79-17, +7 (343) 304-79-18. Горячая линия в поселке Северка: +7 (343) 211-74-58. Мероприятие для возрастной категории 18+