«Уральские авиалинии» оштрафовали за овербукинг на рейсе из Сочи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушение прав пассажира авиакомпании «Уральские авиалинии». Проверка была инициирована после обращения гражданина, столкнувшегося с отказом в перевозке.Объектом проверки стало ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии». Выяснилось, что в сентябре 2025 года заявитель должен был лететь рейсом этой компании из Сочи в Кемерово. Однако ему в одностороннем порядке отказали в реализации воздушной перевозки. Причиной стало превышение числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна. Такая ситуация в авиационной практике называется овербукингом.Прокуратура признала действия авиакомпании неправомерными. По результатам проверки транспортный прокурор вынес постановление о привлечении перевозчика к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ. Данная норма предусматривает ответственность за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. В качестве наказания «Уральским авиалиниям» назначен штраф размером 42 тысячи рублей.Стоит отметить, что практика овербукинга остаётся одной из проблемных зон в работе российских авиакомпаний. Подобные проверки призваны дисциплинировать перевозчиков и снижать число подобных нарушений в будущем. Пассажирам, столкнувшимся с аналогичными ситуациями, рекомендуется обращаться в транспортную прокуратуру для защиты своих прав. Мероприятие для возрастной категории 18+