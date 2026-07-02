Возрастное ограничение 18+
Россельхознадзор нашёл свалку на сельхозземлях вблизи свердловской деревни Вязовка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Байкаловском районе свердловской области вблизи деревни Вязовка представители Россельхознадзора обнаружили свалку на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью более 1000 гектаров.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, захламление выявили в радиусе около 10 797 квадратных метров, а общая площадь замусоренной территории составляет около 0,6 га.
Собственником участка оказалось юридическое лицо. В его адрес направили предписание об устранении нарушений. Если организация не уберет мусор в установленные сроки, ей грозит крупный штраф. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, захламление выявили в радиусе около 10 797 квадратных метров, а общая площадь замусоренной территории составляет около 0,6 га.
«В целях оценки экологического ущерба специалистами ведомства был произведён отбор образцов почвы для лабораторного исследования на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания". Согласно протоколам лабораторных испытаний, поступившим в управление 3 июля 2026 года, отобранные образцы соответствуют установленным санитарным нормам»,
– сообщили в ведомстве.
Собственником участка оказалось юридическое лицо. В его адрес направили предписание об устранении нарушений. Если организация не уберет мусор в установленные сроки, ей грозит крупный штраф. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На свердловском складе нашли опасных вредителей леса
02 июля 2026
02 июля 2026