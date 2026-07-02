Россельхознадзор нашёл свалку на сельхозземлях вблизи свердловской деревни Вязовка

– сообщили в ведомстве.

«В целях оценки экологического ущерба специалистами ведомства был произведён отбор образцов почвы для лабораторного исследования на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания". Согласно протоколам лабораторных испытаний, поступившим в управление 3 июля 2026 года, отобранные образцы соответствуют установленным санитарным нормам»,