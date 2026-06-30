Возрастное ограничение 18+

Дочь умершего директора школы через суд оспаривает выводы трудовой инспекции в Екатеринбурге

10.04 Четверг, 9 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге дочь умершего директора одной из местных школ оспаривает заключение Государственной инспекции труда, не признавшей смерть её матери несчастным случаем на производстве.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре 2025 года директор школы участвовала в служебном совещании по вопросу изъятия помещения школьной библиотеки – эта тема длительное время вызывала у неё сильный стресс. Во время совещания у женщины развился геморрагический инсульт, и после продолжительного лечения она скончалась.

Государственная инспекция труда по итогам расследования пришла к выводу, что ухудшение здоровья было связано исключительно с хроническим заболеванием и не было обусловлено внешними факторами трудового процесса. Дочь погибшей с этим не согласна: она настаивает, что именно стресс, полученный во время совещания, стал непосредственной причиной инсульта, а значит, должен рассматриваться как производственный фактор.

В иске также указывается, что инспектор не принял во внимание показания свидетелей о нервном состоянии директора школы во время совещания, а также не учёл позицию Верховного Суда РФ о том, что наличие хронического заболевания само по себе не исключает производственного характера травмы, если ухудшение здоровья было спровоцировано действиями работодателя.

Истица просит суд признать заключение трудовой инспекции незаконным и обязать ведомство устранить нарушение её прав, выдав акт о несчастном случае на производстве. По её словам, действующая квалификация лишает семью положенных компенсаций.

Судебное заседание по делу назначено на 22 июля 2026 года. Рассматривает его Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Красноуральске оштрафовали школу из-за нарушения пропускного режима
30 июня 2026
Первоуральца осудили за уклонение от армии в 2022 году
06 июля 2026
Более трети свердловчан на промышленных предприятиях работают во вредных условиях
03 июля 2026
В Екатеринбурге мужчину осудили за попытку забрать накопления у собственной бабушки
08 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Добровольно не съеду». Жительница купеческой усадьбы, которую хочет снести мэрия Екатеринбурга, рассказала о своей мотивации

74-летняя Татьяна Савинова подала заявление на включение дома в реестр ОКН
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:04 Дочь умершего директора школы через суд оспаривает выводы трудовой инспекции в Екатеринбурге
09:50 Более половины жителей Свердловской области задумываются о подработке
22:44 Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-начальнику РЭО ГИБДД Нижнего Тагила
22:28 В Екатеринбурге продолжается масштабная модернизация коммунальных сетей
21:26 В Красноуральске взяли под арест нарушителя административных ограничений
21:14 По обвинению в похищении людей арестовали сотрудника екатеринбургского рехаба «Уралец»
21:05 В Екатеринбурге расскажут о восточных практиках и поучат рисовать иероглифы
20:34 «Совета да любви» нижнесергинским пенсионерам приходится добиваться через прокуратуру
17:09 В Екатеринбурге на ВИЗе собираются построить кампус медвуза
17:04 В Свердловской области вырос спрос на новые автомобили
16:55 Грозы, ливни и град прогнозируют в Свердловской области
16:47 Серовская транспортная прокуратура взыскала с виновника ДТП расходы на авиаэвакуацию пострадавшего
16:31 В Екатеринбурге до середины сентября закроют движение по улице Синяева
16:30 «Президент у нас в стране один». Губернатор Паслер объяснил ликвидацию поста президента футбольного «Урала»
16:15 В Екатеринбурге мужчину осудили за попытку забрать накопления у собственной бабушки
15:29 Лифтостроительное предприятие из Ирана планирует открыть завод в Екатеринбурге
15:23 Екатеринбургский суд отказал в УДО осуждённому за попытку похищения своих родственников
15:01 Мэрия Екатеринбурга подвела итоги конкурса на проектирование продления метро
14:52 Мошенники массово звонят родственникам погибших военных из Свердловской области
14:19 Курганца наказали обязательными работами за кражу в Реже
14:02 Метавшего нож в пасынка мужчину начали судить в Сухом Логу
12:59 Ещё одну екатеринбурженку будут судить за мошенничество под видом сдачи квартир в аренду
12:44 Завод «Кремний Урал» в Свердловской области остановил производство
11:05 В Екатеринбурге 7 июля пропала 17-летняя девушка
10:33 Метро в Екатеринбурге хотят продлить от «Проспекта Космонавтов»
09:50 В Свердловской области вновь объявили беспилотную опасность
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
10:04 Дочь умершего директора школы через суд оспаривает выводы трудовой инспекции в Екатеринбурге
09:50 Более половины жителей Свердловской области задумываются о подработке
22:44 Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-начальнику РЭО ГИБДД Нижнего Тагила
22:28 В Екатеринбурге продолжается масштабная модернизация коммунальных сетей
21:26 В Красноуральске взяли под арест нарушителя административных ограничений
21:14 По обвинению в похищении людей арестовали сотрудника екатеринбургского рехаба «Уралец»
21:05 В Екатеринбурге расскажут о восточных практиках и поучат рисовать иероглифы
20:34 «Совета да любви» нижнесергинским пенсионерам приходится добиваться через прокуратуру
17:09 В Екатеринбурге на ВИЗе собираются построить кампус медвуза
17:04 В Свердловской области вырос спрос на новые автомобили
16:55 Грозы, ливни и град прогнозируют в Свердловской области
16:47 Серовская транспортная прокуратура взыскала с виновника ДТП расходы на авиаэвакуацию пострадавшего
16:31 В Екатеринбурге до середины сентября закроют движение по улице Синяева
16:30 «Президент у нас в стране один». Губернатор Паслер объяснил ликвидацию поста президента футбольного «Урала»
16:15 В Екатеринбурге мужчину осудили за попытку забрать накопления у собственной бабушки
15:29 Лифтостроительное предприятие из Ирана планирует открыть завод в Екатеринбурге
15:23 Екатеринбургский суд отказал в УДО осуждённому за попытку похищения своих родственников
15:01 Мэрия Екатеринбурга подвела итоги конкурса на проектирование продления метро
14:52 Мошенники массово звонят родственникам погибших военных из Свердловской области
14:19 Курганца наказали обязательными работами за кражу в Реже
14:02 Метавшего нож в пасынка мужчину начали судить в Сухом Логу
12:59 Ещё одну екатеринбурженку будут судить за мошенничество под видом сдачи квартир в аренду
12:44 Завод «Кремний Урал» в Свердловской области остановил производство
11:05 В Екатеринбурге 7 июля пропала 17-летняя девушка
10:33 Метро в Екатеринбурге хотят продлить от «Проспекта Космонавтов»
09:50 В Свердловской области вновь объявили беспилотную опасность
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK