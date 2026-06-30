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Дочь умершего директора школы через суд оспаривает выводы трудовой инспекции в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге дочь умершего директора одной из местных школ оспаривает заключение Государственной инспекции труда, не признавшей смерть её матери несчастным случаем на производстве.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре 2025 года директор школы участвовала в служебном совещании по вопросу изъятия помещения школьной библиотеки – эта тема длительное время вызывала у неё сильный стресс. Во время совещания у женщины развился геморрагический инсульт, и после продолжительного лечения она скончалась.
Государственная инспекция труда по итогам расследования пришла к выводу, что ухудшение здоровья было связано исключительно с хроническим заболеванием и не было обусловлено внешними факторами трудового процесса. Дочь погибшей с этим не согласна: она настаивает, что именно стресс, полученный во время совещания, стал непосредственной причиной инсульта, а значит, должен рассматриваться как производственный фактор.
В иске также указывается, что инспектор не принял во внимание показания свидетелей о нервном состоянии директора школы во время совещания, а также не учёл позицию Верховного Суда РФ о том, что наличие хронического заболевания само по себе не исключает производственного характера травмы, если ухудшение здоровья было спровоцировано действиями работодателя.
Истица просит суд признать заключение трудовой инспекции незаконным и обязать ведомство устранить нарушение её прав, выдав акт о несчастном случае на производстве. По её словам, действующая квалификация лишает семью положенных компенсаций.
Судебное заседание по делу назначено на 22 июля 2026 года. Рассматривает его Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре 2025 года директор школы участвовала в служебном совещании по вопросу изъятия помещения школьной библиотеки – эта тема длительное время вызывала у неё сильный стресс. Во время совещания у женщины развился геморрагический инсульт, и после продолжительного лечения она скончалась.
Государственная инспекция труда по итогам расследования пришла к выводу, что ухудшение здоровья было связано исключительно с хроническим заболеванием и не было обусловлено внешними факторами трудового процесса. Дочь погибшей с этим не согласна: она настаивает, что именно стресс, полученный во время совещания, стал непосредственной причиной инсульта, а значит, должен рассматриваться как производственный фактор.
В иске также указывается, что инспектор не принял во внимание показания свидетелей о нервном состоянии директора школы во время совещания, а также не учёл позицию Верховного Суда РФ о том, что наличие хронического заболевания само по себе не исключает производственного характера травмы, если ухудшение здоровья было спровоцировано действиями работодателя.
Истица просит суд признать заключение трудовой инспекции незаконным и обязать ведомство устранить нарушение её прав, выдав акт о несчастном случае на производстве. По её словам, действующая квалификация лишает семью положенных компенсаций.
Судебное заседание по делу назначено на 22 июля 2026 года. Рассматривает его Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
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