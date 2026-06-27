Спасатели пришли на помощь около сотни туристов во время сплава на реке Реж

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Спасатели оказали помощь туристической группе из 91 человека во время сплава по реке Реж в Режевском муниципальном округе. Из-за сильного течения в районе деревни Сохарево столкнулись два катамарана, один из которых перевернулся. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.На помощь туристам выехали сотрудники 223 пожарно-спасательной части в составе пяти человек. Во время разведки спасатели обнаружили на острове посреди реки одного из участников сплава.Турист получил перелом ноги и не мог самостоятельно выбраться. Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего в безопасное место, после чего передали медикам. Сплав туристической группы был прекращен.Мероприятие для возрастной категории 18+