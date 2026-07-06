Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 10 июля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение до 10 июля.
По данным синоптиков, в пятницу ожидаются сильные дожди и град.
В связи с этим спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе. Владельцев частных домов просят заранее проверить ливневую канализацию и дренажные системы для отвода воды.
Напомним, в случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номерам 101 или 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным синоптиков, в пятницу ожидаются сильные дожди и град.
В связи с этим спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе. Владельцев частных домов просят заранее проверить ливневую канализацию и дренажные системы для отвода воды.
Напомним, в случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номерам 101 или 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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