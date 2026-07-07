Возрастное ограничение 18+
Жителя Нижней Туры признали виновным в осквернении мемориала
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Жителя Нижней Туры, осквернившего мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны, приговорили к общественно-полезным работам.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в ночь 9 мая 2025 года и в ночь на 11 мая 2026 года мужчина «совершил действия, направленные на осквернение мемориала», после чего скрылся. Задержать его удалось только в этому году.
Суд признал его виновным в повреждении и осквернении мемориала (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) и наказал 320 часами обязательных работ. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в ночь 9 мая 2025 года и в ночь на 11 мая 2026 года мужчина «совершил действия, направленные на осквернение мемориала», после чего скрылся. Задержать его удалось только в этому году.
Суд признал его виновным в повреждении и осквернении мемориала (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) и наказал 320 часами обязательных работ. Мероприятие для возрастной категории 18+
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