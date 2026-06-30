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Молодого «связиста» из Екатеринбурга будут судить за работу на телефонных мошенников
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 21 летнего местного жителя, который, по версии следствия, налаживал оборудование, чтобы телефонные мошенники могли звонить пожилым людям и обманывать их.
Согласно материалам дела, обвиняемый вошёл в состав преступной группы в августе 2025 года и принял на себя функции «связиста». Он устанавливал и настраивал оборудование, управлял SIM картами, обеспечивал удалённый доступ к устройствам, а также менял адреса проживания для конспирации. С его помощью аферисты обзванивали пенсионеров, сообщая им о якобы случившихся с родственниками ДТП или о якобы угрозах для их банковских накоплений, после чего похищали деньги.
Молодого человека задержали в октябре 2025 года. Тогда у него изъяли GoIP шлюз, более 1,6 тысячи SIM карт, антенны и маршрутизатор. По данным следствия, он причастен к хищению свыше 12,5 млн рублей у 15 пожилых граждан. На денежные средства и имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Материалы в отношении неустановленных соучастников выделены в отдельное производство, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, обвиняемый вошёл в состав преступной группы в августе 2025 года и принял на себя функции «связиста». Он устанавливал и настраивал оборудование, управлял SIM картами, обеспечивал удалённый доступ к устройствам, а также менял адреса проживания для конспирации. С его помощью аферисты обзванивали пенсионеров, сообщая им о якобы случившихся с родственниками ДТП или о якобы угрозах для их банковских накоплений, после чего похищали деньги.
Молодого человека задержали в октябре 2025 года. Тогда у него изъяли GoIP шлюз, более 1,6 тысячи SIM карт, антенны и маршрутизатор. По данным следствия, он причастен к хищению свыше 12,5 млн рублей у 15 пожилых граждан. На денежные средства и имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Материалы в отношении неустановленных соучастников выделены в отдельное производство, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
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