На свердловском складе нашли опасных вредителей леса

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Свердловской области у предприятия в поселке Красноярка нашли карантинных вредителей леса. После проверки компании выдали предостережение, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Насекомых обнаружили на территории нижнего склада площадью 0,61 гектара. Обследование проводил Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты выявили большого черного елового усача и черного соснового усача.Предприятию рекомендовали принять меры по локализации очагов и ликвидации популяции вредителей.В Россельхознадзоре также напомнили, что зараженную лесопродукцию нельзя выпускать в оборот, хранить, перевозить и продавать. Лесоматериалы из карантинной фитосанитарной зоны можно принимать к перевозке только при наличии фитосанитарного или карантинного сертификата. Мероприятие для возрастной категории 18+