Возрастное ограничение 18+
На свердловском складе нашли опасных вредителей леса
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области у предприятия в поселке Красноярка нашли карантинных вредителей леса. После проверки компании выдали предостережение, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Насекомых обнаружили на территории нижнего склада площадью 0,61 гектара. Обследование проводил Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты выявили большого черного елового усача и черного соснового усача.
Предприятию рекомендовали принять меры по локализации очагов и ликвидации популяции вредителей.
В Россельхознадзоре также напомнили, что зараженную лесопродукцию нельзя выпускать в оборот, хранить, перевозить и продавать. Лесоматериалы из карантинной фитосанитарной зоны можно принимать к перевозке только при наличии фитосанитарного или карантинного сертификата. Мероприятие для возрастной категории 18+
Насекомых обнаружили на территории нижнего склада площадью 0,61 гектара. Обследование проводил Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты выявили большого черного елового усача и черного соснового усача.
Предприятию рекомендовали принять меры по локализации очагов и ликвидации популяции вредителей.
В Россельхознадзоре также напомнили, что зараженную лесопродукцию нельзя выпускать в оборот, хранить, перевозить и продавать. Лесоматериалы из карантинной фитосанитарной зоны можно принимать к перевозке только при наличии фитосанитарного или карантинного сертификата. Мероприятие для возрастной категории 18+
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