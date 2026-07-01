Волейбольную площадку открыли на берегу озера Шарташ

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Площадка для игры в пляжный волейбол была открыта на южном берегу Шарташа, в районе мыса «Экстрим» и будет бесплатной для всех желающих, рассказалив «Клубе друзей Шарташа».Площадка была благоустроена с участием волонтёров фонда «СКБ Контур», добавили в клубе.Волейбольная площадка была на этом месте исторически, и была включена в мастер-план по развитию Шарташского лесопарка, рассказалруководитель проекта «Клуб друзей Шарташа» Артём Чуркин. Мероприятие для возрастной категории 18+