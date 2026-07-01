Возрастное ограничение 18+
Волейбольную площадку открыли на берегу озера Шарташ
Фото: Шарташский лесной парк
Площадка для игры в пляжный волейбол была открыта на южном берегу Шарташа, в районе мыса «Экстрим» и будет бесплатной для всех желающих, рассказали в «Клубе друзей Шарташа».
Площадка была благоустроена с участием волонтёров фонда «СКБ Контур», добавили в клубе.
Волейбольная площадка была на этом месте исторически, и была включена в мастер-план по развитию Шарташского лесопарка, рассказал руководитель проекта «Клуб друзей Шарташа» Артём Чуркин. Мероприятие для возрастной категории 18+
Площадка была благоустроена с участием волонтёров фонда «СКБ Контур», добавили в клубе.
Волейбольная площадка была на этом месте исторически, и была включена в мастер-план по развитию Шарташского лесопарка, рассказал руководитель проекта «Клуб друзей Шарташа» Артём Чуркин. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В четвёртый раз снесли любимое кафе азербайджанской общины Екатеринбурга на берегу Шарташа
01 июля 2026
01 июля 2026