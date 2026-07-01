Подростка из Свердловской области обвинили в диверсии на железной дороге

– подчеркнули в ведомстве.

«Иностранные спецслужбы продолжают активно вербовать граждан, особенно несовершеннолетних, для терактов и диверсий через соцсети и мессенджеры. Если вам поступило предложение совершить преступление, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы»,