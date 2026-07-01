Возрастное ограничение 18+
Подростка из Свердловской области обвинили в диверсии на железной дороге
Кадр из видео: Следком
Центральное МСУТ СК России предъявило обвинение 15-летнему жителю Свердловской области в диверсии на перегоне станций «Подволошная — Первоуральск».
По версии следствия, в конце июня 2026 года с молодым человеком связался неизвестный, который убедил юношу за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф. Парень был задержан сразу после совершения преступления.
Суд избрал для подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следкоме.
В СК также напомнили, что лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, не подлежат уголовной ответственности.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, в конце июня 2026 года с молодым человеком связался неизвестный, который убедил юношу за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф. Парень был задержан сразу после совершения преступления.
Суд избрал для подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следкоме.
«Иностранные спецслужбы продолжают активно вербовать граждан, особенно несовершеннолетних, для терактов и диверсий через соцсети и мессенджеры. Если вам поступило предложение совершить преступление, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы»,
– подчеркнули в ведомстве.
В СК также напомнили, что лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, не подлежат уголовной ответственности.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Асбесте под стражу отправили обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков гражданина КНР
01 июля 2026
01 июля 2026