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«Антитеррор Урал» сообщает об активных попытках вовлечения жителей Свердловской области в диверсии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» сообщают, что жители региона стали чаще сталкиваться с попытками вовлечь их в диверсионно-террористическую деятельность на объектах топливно-энергетического комплекса.
Как пример аналогичной схемы приводится случай из Московской области, где 16-летняя девушка стала жертвой шантажа со стороны кураторов, которые вышли на неё через мобильное приложение для знакомств. Подростка запугали вымышленной ответственностью за «поддержку Украины» и заставили поджечь топливораздаточную колонку на АЗС. В итоге девушка стала фигурантом уголовного дела о теракте.
«Антитеррор Урал» также обращает внимание на то, что АЗС выбирают не случайно. Это делается не только ради материального ущерба, но и для того, чтобы спровоцировать панику на фоне сообщений о проблемах с топливом.
«Поиск потенциальных исполнителей иностранные кураторы ведут в социальных сетях, мессенджерах и популярных сервисах онлайн-знакомств. В зоне риска – подростки и лица с криминальным прошлым – категории граждан, наиболее уязвимые для манипуляций, психологического давления и шантажа ложным уголовным преследованием»,
– отмечает антитеррористическая комиссия региона.
Как пример аналогичной схемы приводится случай из Московской области, где 16-летняя девушка стала жертвой шантажа со стороны кураторов, которые вышли на неё через мобильное приложение для знакомств. Подростка запугали вымышленной ответственностью за «поддержку Украины» и заставили поджечь топливораздаточную колонку на АЗС. В итоге девушка стала фигурантом уголовного дела о теракте.
«Антитеррор Урал» также обращает внимание на то, что АЗС выбирают не случайно. Это делается не только ради материального ущерба, но и для того, чтобы спровоцировать панику на фоне сообщений о проблемах с топливом.
«В региональном сегменте соцсетей и мессенджеров массово распространяются однотипные сообщения, цель которых – спровоцировать ажиотажный спрос и заставить автовладельцев искусственно создавать очереди на заправках. Злоумышленники намеренно многократно искажают масштаб проблем на топливном рынке Свердловской области»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– подчеркивает ресурс.
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