«Антитеррор Урал» сообщает об активных попытках вовлечения жителей Свердловской области в диверсии

– отмечает антитеррористическая комиссия региона.

«Поиск потенциальных исполнителей иностранные кураторы ведут в социальных сетях, мессенджерах и популярных сервисах онлайн-знакомств. В зоне риска – подростки и лица с криминальным прошлым – категории граждан, наиболее уязвимые для манипуляций, психологического давления и шантажа ложным уголовным преследованием»,